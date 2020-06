Naughty Dog recompensará a la autora de la canción del tráiler TV de The Last of Us Part II

The Last of Us Part II está pronto a salir y Naughty Dog comenzó una promoción completa del videojuego, pero por un descuido en el tráiler para la TV utilizaron una canción sin perdir el permiso a su autora. Se trata de Lotte Kestner qeu acusó a la productoria de poner en el video su tema.

Nos referimos a la adaptación de True Faith, canción de New Order, que fue indebidamente usada en el tráiler que salió para la TV. Pero ambas partes lograron hacer las paces y llegaron a un acuerdo de recompensación. Además, Naughty Dog la reconocerá de forma correcta en los créditos.

"La interpretación de Ellie de 'True Faith' fue inspirada por el cover de Lotte Kestner de la canción. Debido a un descuido por nuestra parte, no fue acreditada como era la intención. Nuestras disculpas más sinceras; estamos rectificando esto tan pronto como sea posible. Esperamos que Lotte Kestner recibe el reconocimiento que se merece", avisó Neil Druckmann por su cuenta de Twitter.

Ellie y el sigilo como su mejor arma

Y la respuesta de Kestner no se hizo esperar: "muy orgullosa de que esta música haya encontrado un hogar en un proyecto tan increíble. Gracias a Neil, Naughty Dog y a todos en Sony".

Aún no se conocen detalles del a forma en que la productora de videojuegos recompensará a la autora de la canción, pero el altercado ya quedó solucionado y Naughty Dog podrá seguir enfocado en el lanzamiento del 19 de junio de The Last of Us Part II.