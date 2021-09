League of Legends | ¿Cuándo vuelve a estar disponible URF?

La comunidad de League of Legends (LoL) lo pedía a gritos: que vuelva URF. El exitoso modo de juego, aparte de la clásica Grieta del Invocador o el Abismo de los Lamentos, es muy jugado cada vez que Riot Games lo vuelve a habilitar.

El Ultra Rapid Fire mode consiste en el uso constante de habilidades, puesto que su reducción de enfriamiento es altísima. Esto provoca un juego muy entretenido con hechizos de cada campeón en un lapso de pocos segundos. Dominion, One for All, Doom Bots y Nexus Siege se suman como otros modos de juego bastante divertidos, a la par de los dos modos clásicos.

La modalidad es bastante cotizada, y se nota en sus horas de juego. De hecho, ya hay jugadores que aprovechan la presencia de URF en el PBE, servidor de pruebas de Riot Games. En concreto, el Ultra Rapid Fire mode estará disponible para todo público desde el día 22 de septiembre, con el parche 11.19 de LoL. La duración del evento es indeterminada.

De igual forma, pronto comenzará Worlds 2021, instancia mundial de competencia de League of Legends. El sorteo de grupos para la primera fase ya fue realizado y puedes revisar los clasificados haciendo click aquí.