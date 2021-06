La Liga de Honor hoy completa su fecha y sigue de infarto

La Liga de Honor Entel mejora en cuanto a emoción semana a semana y el final de una nueva fecha del principal torneo de League of Legends de Chile regaló emociones por montón.

Y es que luego de un duditativo arranque, Movistar Optix continúa su remontada y los resultados lo tienen ahora en la segunda posición con 7 triunfos, quedando a solo una victoria del todavía puntero y sólido equipo de Furious Gaming, quienes mantienen el tranco ganador y miran desde arriba al resto de las plantillas.

La semana 5 del campeonato no estuvo exenta de complicaciones luego de que la organización optara por suspender tres cruces del viernes por casos de Covid-19 y será hoy cuando a las 18 horas de Chile se retome ls actividad con las partidas entre LDM Esports vs Santiago Wanderers Esports, Kaos Latin Gamers vs Rebirth Esports y Cruzados Esports vs Furious Gaming.

Este último era el duelo que asomaba como el plato fuerte de viernes por enfrentar al equipo patrocinado por la Universidad Católica y que es el flamante campeón vigente contra el líder de la competición.

A partir de las 18 horas de Chile, las redes oficiales de la LVP Chile transmitirá la jornada a través de sus redes sociales y todo los detalles los podrás seguir a través de RedGol Gamer.