Horario y dónde ver en vivo State of Play de The Last of Us Part II

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 de Naughty Dog que llegará a la consola de Sony el próximo viernes 19 de junio.

Para poder hacer más amena la espera es que Sony hará una transmisión especial en sus canales dedicados a PlayStation de “State of Play”, una serie de eventos de la empresa nipona dedicados a mostrar sus adelantos en sus proyectos exclusivos.

El evento se centrará en la jugabilidad del videojuego evitando spoilers de la historia y será dirigido por Neil Druckmann, director del proyecto de Naughty Dog.

Cabe mencionar que el evento está centrado y dedicado íntegramente a The Last of Us Part II, dejando de lado cualquier novedad en torno a la PlayStation 5, tal y como se vio en el State of Play dedicado a Ghost of Tsushima.

La transmisión será en el canal oficial de Twitch o YouTube de PlayStation.

Día y hora: ¿Cuándo es State of Play de The Last of Us Part II?

El evento será este miércoles 27 de mayo a las 16:00 horas de Chile.

¿Quién transmite State of Play de The Last of Us Part II?

La transmisión podrás seguirla en vivo por al canal oficial de Twitch o YouTube de PlayStation.

Si quieres reservar The Last of Us Part II para PlayStation 4 en su preventa en la PS Store ingresa acá.

Para más noticias relacionadas con The Last of Us Part II en RedGol Gamer ingresa acá.