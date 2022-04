Quedan pocas semanas para que comience una nueva era en PS Plus, debido a la fusión del servicio con PS How, y una de las últimas ofertas del servicio que conocemos será nada más y nada menos que FIFA 22, el mejor juego de fútbol del mercado, el cual podrá ser reclamado gratis por los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 que estén suscritos a la membresía.

El juego de fútbol fue desarrollado y distribuido por la empresa Electronic Arts, responsables de otras exitosas franquicias como Battlefield y F1. FIFA 22 se sumará a Tribes of Midgard y Curse of the Dead Gods, este último solo para PlayStation 4, como los juegos elegidos para estar gratis en PS Plus durante el mes de mayo de 2022.

¿Desde cuándo estará disponible el FIFA 22 en PS Plus?

El juego estará disponible de manera gratuita para los usuarios de PS Plus desde el 2 de mayo de 2022. Esta oferta será válida para las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5.

FIFA 22 se estrenó el 26 de septiembre de 2021 y actualmente está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC (vía Steam y Origin).