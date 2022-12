A Sony no le basta con dar que hablar en sus consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, sino que ahora también destaca en la plataforma de PC, una plataforma exigente en la que el gamer también viene jugando desde hace años. Desde hace un tiempo la compañía japonesa ha permitido que destacados juegos se puedan jugar con mouse y ratón, algunos ejemplos fueron en franquicias como Uncharted y God of War, pero hoy es el turno de hablar de otra franquicia destacada: Spider-Man, específicamente con Marvel’s Spider-Man Miles Morales, el segundo juego del Hombre Araña que se puede disfrutar en otra plataforma que no es PlayStation.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales cuenta la historia de Miles Morales, un joven estudiante de New York quien, al igual que Peter Parker, fue mordido por una araña que le dio poderes especiales. Es ahí donde Miles es entrenado por Peter para estar al servicio de la gente con la lucha frente a los criminales. Miles también debe seguir lidiando con cambios que llegaron tras la muerte de su padre en un atentado.

Miles Morales tiene que reemplazar a Peter Parker como el salvador de New York debido a que el protagonista del primer título de esta franquicia se va de “viaje de vacaciones”.

Este juego fue una de las primeras apuestas que tuvo el estreno de la consola PlayStation 5 en 2020, por lo que siempre ha tenido un estándar gráfico alto, lo cual también está presente en la versión de PC debido a que presenta una gran variedad gráfica que pide una buena máquina para disfrutar de la historia y del impacto visual que tiene este título.

Spider-Man Miles Morales tiene gráficos excelentes, lo cual es una de las cosas principales que se solicita cada vez va evolucionando la tecnología de los videojuegos. Un mundo abierto visualmente increíble y un sistema de cámaras espectacular que realmente te permite simular el como se movería un verdadero Hombre Araña.

Es cierto, mencionamos que sus estándares gráficos ya eran altos por la PS5, pero cumplió también para PC, y con creces. Esta versión para computadores involucra una gran cantidad de conceptos para hacer la experiencia cada vez mejor, algunos de esos conceptos son el ya popular ray tracing, el HDR y la resolución de pantalla, esto último es algo no menor si es que puedes jugar este juego desde un buen monitor.

Si hablamos de conceptos de gráficos, NVIDIA no se queda ausente ya que también está muy presente con el DLSS y el Reflex, todo para que un usuario con una buena tarjeta de video pueda configurar de la mejor forma visual este gran título. Desde el punto de vista de la gráfica, la apuesta de Spider-Man Miles Morales con su versión de PC superó las expectativas, convirtiéndose en una buena alternativa si es que no se puede acceder a una PlayStation 5.

La jugabilidad de Spider-Man Miles Morales tampoco defraudó. Tiene un buen sistema de combate con diversas combinaciones de movimientos que hacen de la experiencia algo más espectacular, sobre todo porque estás controlando a alguien muy acrobático como lo es este héroe de Marvel. También tiene un cómodo sistema de botones, tanto en control como también para teclado y mouse, una elección para los gamers más fieles de computador.

Otro punto a destacar en la jugabilidad es la innovación en el uso de técnicas eléctricas, un punto bastante interesante que entrega variabilidad, algo que suma muchos puntos y que diferencia a Miles de Peter, teniendo en cuenta que sus juegos se parecen en muchos aspectos.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales es una gran adquisición para PC, desde el punto de vista gráfico y de jugabilidad. Es una gran alternativa para aquellos que no cuentan con los poderosos gráficos de la PlayStation 5. Es una historia en la que se mezclan diversos sentimientos, de los cuales querrás saber más y más, sobre todo con la acción que hay de por medio.

¿Cuándo se estrenó Marvel's Spider-Man Miles Morales para PC?

El juego se estrenó el 18 de noviembre de 2022 para computadores (vía Steam y Epic Games).