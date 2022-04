Comandados por FIFA 22: PlayStation Plus anuncia los juegos gratis del mes de mayo de 2022

Hace unas horas PlayStation anunció los juegos que estarán gratis para los usuarios que estén suscritos con la membresía de PS Plus. Serán tres títulos, uno de ellos será el FIFA 22. Los juegos estarán disponibles desde el 3 de mayo de 2022.

¿Cuáles son los juegos gratis de PS Plus?

A continuación los juegos gratis correspondientes al mes de mayo de 2022:

FIFA 22: disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5. Juego de fútbol desarrollado y distribuido por Electronic Arts. El futbolista protagonista del título es Kylian Mbappé. Se estrenó el 26 de septiembre de 2021 y también está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC (Steam y Origin).

Tribes of Midgard: disponible para PS4 y PS5. Título de acción y supervivencia que fue desarrollado por Norsfell Games y distribuido por Gearbox Publishing. Se estrenó el 27 de julio de 2021 y también está disponible para PC (vía Steam).

Curse of the Dead Gods: disponible solo para PlayStation 4. Juego de mazmorras que fue desarrollado por Passtech Games y distribuido por Focus Home Interactive. Se estrenó el 23 de febrero de 2021 y también está disponible para Xbox One, Nintendo Switch y PC (vía Steam).