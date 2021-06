Cruzados Esports y Santiago Wanderers se miden en la Liga de Honor

Una nueva semana de la Liga de Honor Entel arranca y la cartelera de duelos continúa haciendo alucinar a los seguidores del torneo de League of Legends más importante a nivel nacional, esta vez con un duelo "futbolero" como el destacado de la jornada.

Y es que a las 21 horas de Chile, Cruzados Esports y Santiago Wanderers Esports se medirán en un cruce que ya tiene bastante historia y que seguramente se seguirá escribiendo en este duelo.

Cruzados, campeón del torneo de Apertura en esta disciplina consiguió dicho logro superando en el camino a los caturros, al propinarle un contundente 3 a 0 en semifinales y avanzando a la definición que conquistó, mientras que el registroe en fase regular si mostró mayor igualdad entre ambos equipos, pues un triunfo para cada uno marcó la estadística.

Por coincidencia, los equipos de fútbol que patrocinan a ambas escuadras se enfrentaron el pasado sábado en el fútbol y fueron los de la franja quienes se llevaron el triunfo por 1-0. Un antecedente que no juega pero que hará que precordilleranos y porteños se vuelvan a ver las caras, esta vez en el campo virtual.

La jornada se completará con los cruces de Furious Gaming vs LDM Esports, Kaos Latin Gamers vs Dark Horse, Bencheados vs Rebirth Esports y Movistar Optix vs New Star. Partidas que podrás seguir a través de las cuentas oficiales de la LVP y detalles que también podrás revisar en nuestro RedGol Gamer Webshow, esta noche a las 20 hrs en Twitch.