Benjamín Urbina a sus 25 años es el único freestyler de los 16 clasificados a la Final Nacional de Red Bull Batalla 2023 que puede conseguir el tricampeonato. Un hito histórico para la escena chilena y el cual fue uno de los factores que gatillaron el regreso de Pepe Grillo a la competencia que lo tiene invicto.

“Un poco de todo. Sí. Debo admitir que cuando ganó el Basek y salió bicampeón, dije ya ahora sí hay que meterle. Sí eso también es un plus por un tema competitivo, ya de una competencia sana entre hermanos”, explicó en Batallón, sobre la posibilidad de quedarse con el tri.

Pero esas no fueron sus únicas motivaciones para volver al circuito y agregó que “también porque ya me siento como, como te digo, más preparado. No sé si quería, cómo full volver a meterme en el circuito, pero sí siento que Red Bull al final es la competencia más importante. La que te lleva al Mundial, es la que te da visibilidad y es en la que llegan los mejores, porque se hace clasificatoria. Siento que es donde el nivel está más fuerte y aparte la mayoría de los competidores ese día es como que sacan su mejor nivel, porque están todos ahí dándolo todo y luchando”.

Pepe Grillo en la Final Nacional de Red Bull Batalla está invicto, ya que consiguió su bicampeonato de forma consecutiva y en sus dos primeras apariciones en la madre de todas las batallas.

Esa experiencia lo convierte en uno de los favoritos y en un hueso duro de roer. Por ello el MC le manda un desafiante mensaje a sus rivales: “está bueno para medirse uno de qué está hecho, si al final es a lo que me dedico, es lo que hago y voy también con ganas de ganar, obviamente. De poder estar tranquilo y satisfecho con lo que hago, y con el nivel. Ir a medirme en realidad. Entonces creo que si pierdo bien, porque significa que los cabros están al nivel y si gano bien, porque al final va a sonar un poco ego y todo, pero yo ya la gané dos veces. Y el que quiera representar va a tener que ganármela“.

LA NACIONAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

Nunca una Final Nacional de Red Bull Batalla había generado un expectación tan grande en Chile, pero los nombres propios la convierten en una que promete mucho. Incluso los mismos protagonistas lo saben y creen que el 1 de octubre el Polideportivo de Ñuñoa explotará de emoción.

“Yo creo que bien, va a demostrar que en realidad en Chile siempre ha habido nivel y hacía años no pasaba que fueran varios como de los más potentes. Es un plus súper motivante que vayan todos los competidores al final, que son los mejores de Chile. Hermoso que mientras mejores hayan, más difícil va a estar y el campeón más la va a tener que sudar, y nos vamos a sentir todos representados al final. Me parece súper bien que vayan todos, que vayan todos no más”, sentenció Pepe.

Cabe recordar que aún puedes comprar tu entrada para la Final Nacional en el sistema PuntoTicket. No te puedes perder a Teorema, Pepe Grillo, Jokker, Nitro, El Menor, Bigtamina, Atri, Racso, Blade, Deco, DEAFC, Nexus, Esezeta, Rodamiento, Marcelo y Nano en busca del título.