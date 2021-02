FMS España, jornada 8 | Fecha, hora, cómo y dónde ver en vivo la octava fecha de la FMS España

La FMS España llega a la recta final, y todavía hay mucho por definir, tanto en la parte alta en la lucha por el campeón, como en el descenso. La séptima jornada dejó un alto nivel de freestyle que esperamos pueda ser igualado en esta ocasión.

Con la fecha anterior, hubo un movimiento en la tabla de posiciones. Mnak derrotó a Blond por 5-0 y sumó tres puntos clave que le dan esperanza en la lucha por el título y lo dejan en el tercer lugar con 13 unidades, a cuatro de los dos primeros. Pero los punteros también sumaron de a tres. Gazir superó a Mr Ego con un contundente 5-0, mientras que Bnet también obtuvo un puntaje perfecto sobre Khan.

En la parte baja de la tabla también se lucha hasta el final. Khan está en el décimo lugar con 0 puntos, por lo que podríamos decir que ya está descendido. Errecé logró sumar una importante unidad con lo que llega a seis. Algo que lo acerca a los puestos para salvarse, ya que además tiene una batalla pendiente. Mr Ego está en el octavo lugar con siete puntos y si llega a perder está virtualmente descendido, mismo puntaje que Mr Blon, que si gana mantiene la categoría.

Revisa aquí los cinco batallones confirmados para la octava jornada de la FMS España:

Mnak vs Sweet Pain

Mister Ego vs Errecé

Bnet vs Blon

Zasko vs Khan

Gazir vs Tirpa

Podrás disfrutar de todos los batallones este sábado 27 de febrero a partir de las 13:00 hora chilena de manera gratuita en Urban Roosters.