Luego de una larga espera, vuelve el fútbol femenino chileno. Este sábado 9 de marzo comenzará el Campeonato Femenino 2024, donde 13 equipos enfrentarán una primera fase de 26 fechas, dividida en dos ruedas, para entrar a los play-offs y soñar con el título a final de año.

Lamentablemente, la primera jornada no podrá desarrollarse con normalidad. Tal como ha ocurrido en el fútbol masculino, la emergencia de los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso no permitirá que se juegue en Viña. Por eso, Colo Colo, vigente campeón, deberá esperar para su debut frente a Everton.

Con esto, habrá cinco partidos el fin de semana. El sábado se enfrentarán Coquimbo Unido vs Deportes Iquique, Palestino vs Universidad Católica, Unión Española vs Deportes Antofagasta y Audax Italiano vs Universidad de Chile. El domingo lo harán Universidad de Concepción vs Cobresal.

Santiago Morning, finalista en 2023, tendrá la primera jornada libre. Cabe recordar que Everton y Unión son las nuevas adiciones al torneo de Primera División, ya que lograron ascender durante la temporada pasada. Deportes Puerto Montt, O’Higgins y Fernández Vial, en tanto, se fueron a la B.

En cuanto a transmisión, los partidos del Campeonato Femenino 2024 serán emitidos a través de Zapping. Por lo menos, tres duelos por fecha. Para el estreno, no se han definido cuáles encuentros estarán en la plataforma de televisión en vivo.

Programación fecha 1 del Campeonato Femenino 2024

Sábado 9 de marzo

Coquimbo Unido vs Deportes Iquique. 10:30 horas. Complejo Las Rosas.

Palestino vs Universidad Católica. 11:00 horas. Municipal de La Cisterna.

Unión Española vs Deportes Antofagasta. 11:00 horas. Santa Laura.

Audax Italiano vs Universidad de Chile. 18:00 horas. Ciudad de Campeones.

Domingo 10 de marzo

Universidad de Concepción vs Cobresal. 11:00 horas. El Morro, Talcahuano.

Miércoles 27 de marzo

Everton vs Colo Colo. Sin hora ni estadio.

Libre:

Santiago Morning.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.