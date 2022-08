Gales será el segundo rival de la selección chilena femenina sub 15 en el Torneo de Desarrollo Femenino que están jugando en Serbia. La '10' de la Roja está feliz por estar disputando el certamen.

Vaythyare Ríos confía en la Roja femenina sub 15: "Con este equipo sé que las cosas resultan bien"

La selección chilena femenina sub 15 está jugando, durante esta semana en Belgrado, el Torneo de Desarrollo Femenino de la UEFA. Chile es el único país no europeo invitado al certamen, donde comparte con Serbia, Gales y Macedonia del Norte. En su debut, las nacionales empataron 1-1 con las locales y las vencieron por 4-2 en penales.

Vaythyare Ríos es la '10' de la Roja juvenil y aseguró que el partido ante las serbias fue algo muy especial para el equipo. "Me emociona mucho. Nos vimos bien, nos vimos fuertes. Fallamos oportunidades claras pero al final ganamos", explicó la volante que milita en Palestino.

Por otro lado, la mediocampista le dio un espaldarazo grande a la selección chilena sub 15 después de este encuentro. "Me sentí bien y segura, porque con las compañeras que tengo sé que las cosas resultan bien. Me siento segura con ellas", destacó.

Para Ríos, la clave para derrotar a sus pares de Gales en el segundo partido que disputará Chile en el Torneo de Desarrollo de la UEFA es "seguir trabajando en equipo, como lo venimos haciendo hasta ahora. Demostrar que somos capaces de lograr todo juntas. Son muy potentes físicamente y tienen buena técnica de juego".

Además, la jugadora apoyó a sus compañeras que hicieron su debut en el fútbol este miércoles: Isidora Flores y Pamela Ramos. "Lo hicieron todas bien en general, no descarto a ninguna porque sé que todas dieron lo mejor de sí. Ha sido una bonita experiencia estar aquí y disputar un partido juntas, tengo compañeras buenas", cerró.

El segundo duelo que jugará la selección chilena femenina sub 15 en el torneo amistoso en Europa será frente a Gales, en la Casa del Fútbol, en Belgrado. El partido está programado para el viernes 26 de agosto a las 4:00 am (hora de Chile).