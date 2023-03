La historia de Christiane Endler en el fútbol cada vez se robustece más. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol creó el listado de la Mejor Portera del Mundo de Todos lo Tiempos y la arquera nacional se ubica en la tercera posición. Para realizar el listado se considó el Top 20 de cada clasificación anual de la categoría y se asignaron puntos a cada puesto.

La francesa Sarah Bouhaddi es la líder del ranking de la IFFHS de Todos los Tiempos por delante de la alemana Almuth Schult y la chilena Christiane Endler, quien ganó dos promerios en los últimos años en 2021 y 2022. Las tres arqueras lideran el listado y debajo de ellas se encuentran destacadas deportistas.

Hope Solo, es una de las que continúa la lista con el cuarto puesto y es considerada como la mejor Portera Mundial del Siglo por la IFFHS. Sin embargo, lo de Tiane Endler ya es extraordinario. La portera nacional está dentro de los rankings de las futbolistas más destacadas y en su posición, siempre lidera los primeros lugares.

La carrera de Endler quien ha tenido pasos por importantes ligas del fútbol y que ahora está defendiendo los colores del Olympique Lyonnais -donde recientemente clasificó a la final de la Copa de Francia- siempre ha estado marcada por sus grandes actuaciones y su tremendo liderazgo. Además, es la única deportista sudamericana dentro de cla clasificación.

La chilena comenzó a destacar a nivel mundial desde su paso por la liga estadounidense para después pasar por la inglesa, volver a la chilena, en España y hace seis años que la rompe en Francia. No solo ha destacado en los listados de la IFFHS, sino que también ha ganado otros trofeos personales como el The Best para la Mejor Arquera.

Esta es la clasificación general de la IFFHS

Sarah Bouhaddi – Francia (140 puntos)

Almuth Schult – Alemania (132 puntos)

Christiane Endler- Chile (103 puntos)

Hope Solo – Estados Unidos (98 puntos)

Sandra Paños – España (88 puntos)

Sari Van Veenendahl – Países Bajos (86 puntos)

Alyssa Naeher – Estados Unidos (80 puntos)

Hedvig Lindahl – Suecia (77 puntos)

Nadine Angerer – Alemania (75 puntos)

Karen Bardsley – Inglaterra (75 puntos)

Stephanie Labbé – Estados Unidos (55 puntos)

Manuela Zinsberger – Austria (44 puntos)

Katarzyna Kiedrzynek – Polonia (42 puntos)

Ashlyn Harris – Estados Unidos (40 puntos)

Ann Katrin Berger – Alemania (32 puntos)