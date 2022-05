Tess Strellnauer: "La ANJUFF me enseñó a no bajar los brazos"

Tess Strellnauer siempre quiso trabajar en el fútbol femenino, pues siempre le gusto el deporte. Sin embargo, hacer que su vida laboral dependiera del fútbol, no fue algo pensado. "Todas las que entramos a participar de manera voluntaria, probablemente nunca lo vimos como una oportunidad laboral, pero a medida que avanzaba el desarrollo de la asociación como institución se fueron dando las cosas para que mi primer trabajo fuera en el Sindicato de Jugadores como representante de ANJUFF en planta", comenta.

La actual presidenta de la asociación asegura que trabajar para y por el fútbol femenino le abrió otras puertas y hoy no solo se remite a ser parte de ANJUFF, sino que también es parte de la industria del deporte: "Creo que es algo muy bonito porque es algo que tiene muchísimo sentido. Es un trabajo constante, pero que tiene sentido social, de desarrollo de la mujer en esta industria, y obviamente como mujer tiene mucho sentido trabajar en el deporte porque es una lucha que damos todos los días y que lo hacen muchísimas más: en la cancha las jugadoras, las árbitras, las mujeres que son dirigentas deportivas, y eso es algo muy lindo también".

En la tarea de mirar el camino recorrido hasta hoy, que ya existe una ley de profesionalización del fútbol femenino, Tess habla acerca del aprendizaje que ha significado ser parte de ANJUFF: "Ha sido enorme y abarca ámbitos muy diferentes. Uno de los principales ha sido poder trabajar en equipo. Trabajar con voluntarias de distintas profesiones, donde finalmente el objetivo que nos unía a todas era el desarrollo del futbol femenino. Eso fue algo muy bonito y desafiante, porque se trabajó bajo mucho estrés y bajo situaciones que nadie te enseña como manejarlas y finalmente es la experiencia la que te permite llevarlas de manera correcta o lograr el objetivo".

La ex jugadora de Universidad Católica, también comenta sobre lo que deja el trabajar en el fútbol, no solo como jugadora, sino que también velando por el bienestar de otras mujeres que se dedican al fútbol femenino: "tener que ir contra la corriente de la Federación o de los clubes, sabiendo que desde un comienzo la respuesta sería 'no', nos hizo trabajar las negociaciones en miras del desarrollo del fútbol".

"Me pongo a pensar en lo que fue sacar un seguro para las jugadoras que fue un 'no' rotundo y despues de muchas reuniones y muchos procesos internos que quizás no nos correspondian, llegar a sacar ese item, o las veces que habian situacionas con las jugadoras en el campeonato donde hay que representar a un grupo súper grande y súper variado, creo que el mayor aprendizaje fue lo de no bajar los brazos. No hay nada que sea imposible ni nada que no se pueda hacer. Creo que la resiliencia es lo que la ANJUFF me ha entregado. Sacarse la cresta para lograr algunos objetivos, sufrirla mucho, pero una vez que el objetivo se logra y se mira todo el camino recorrido, es una sensación que no te quita nadie", agrega Strellnauer.

El próximo 30 de mayo habrá cambio de mando en la asociación y tras una elección histórica del directorio, Tess Strellnauer dejará el cargo de presidenta después de cuatro años liderando la lucha por el fútbol femenino. Cuando se refiere a lo que significará dejar oficialmente la ANJUFF, asegura que "me gusta que se diga 'oficialmente' porque extraoficialmente va a ser difícil dejarlo. Creo que será complejo dejar el directorio porque han sido muchos los años en los que he participado, y no solamente eso, sino que gran parte de mi círculo viene del fútbol femenino, por lo que el switch siempre va a estar ahí y el deseo de desarrollarlo, probablemente nunca se vaya".

Tess Strellnauer además de ser la presidenta de ANJUFF, también ha estado trabajando en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023: "quiero poner el cuerpo y el alma, tal como lo hice en la asociación, para que el evento se dé de la mejor forma. Estoy muy contenta, es un desafío hermoso y un evento increíble que no solo será para Santiago, sino que para Chile".