Las dispares pretemporadas del Campeonato Femenino 2023: Aún hay clubes que no vuelven a entrenar

El Campeonato Femenino 2023 está a punto de comenzar y este sábado 25 de marzo se dará el puntapié inicial a la temporada. El partido que abrirá los fuegos será el que protagonicen Deportes Iquique vs Audax Italiano, en el Tierra de Campeones, desde las 11:00 horas.

Sin embargo, aún hay un partido que está en veremos, que es el de Palestino con Fernández Vial. ¿La razón? El Almirante todavía no retoma los entrenamientos y, como no tienen plantel cerrado aún, no están disponibles para presentarse frente a las Baisanas.

El encuentro entre Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta también corría peligro, pero finalmente se disputará con normalidad debido a que las Pumas están entrenando desde hace apenas una semana, por lo que están disponibles para disputar su primer encuentro. Su pretemporada, al igual que en años anteriores, será muy breve.

El resto de los clubes comenzó sus respectivas pretemporadas con antelación. La mayoría han estado jugando partidos amistosos contra equipos de Primera División y también del Ascenso. Además, en el caso de Deportes Puerto Montt, enfrentó a la selección de Castro debido a que no hay más equipos en su zona.

Quien tuvo la pretemporada más potente fue Colo Colo. Las Albas viajaron a Punta Arenas para jugar ante la selección local a principios de enero, y una semana más tarde se fueron a Perú para enfrentar a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul. En ambos encuentros se llevaron la victoria y sacaron cuentas alegres.

Revisa el balance de las pretemporadas del Campeonato Femenino 2023