Everton de Viña del Mar podría ser considerado un equipo pionero en el fútbol femenino. Si bien su historia se remonta al año 2003, fue recién en 2007 que se formó como rama femenina para poder participar del primer torneo de fútbol jugado por mujeres que dependía de la ANFP.

Las viñamarinas fueron el primer equipo en ganar el Campeonato Femenino de Primera División y también el primer conjunto chileno en participar de la Copa Libertadores. Fue en la edición del 2009 que las oro y cielo conformaron el Grupo 1 del torneo continental junto al Santos de Brasil, Caracas de Venezuela, White Star de Perú y EnForma de Bolivia.

Everton salió segundo del grupo y clasificó a las semifinales. Allí enfrentó a la Universidad Autónoma de Asunción donde cayeron por la cuenta mínima en un partido único. En el duelo por el tercer puesto tuvo que jugar contra Formas Íntimas de Colombia y las chilenas fueron derrotadas por 2-0 quedándose con el cuarto lugar del certámen.

El 2009 fue sin duda el mejor año del equipo viñamarino, pues consiguieron el bicampeonato del torneo femenino. Alzaron la copa tras sumar 78 puntos y dejaron atrás a Coquimbo Unido con 73, y Colo Colo con 70 unidades. Además, la jugadora Valeska Arias fue la goleadora del campeonato con 38 tantos. Ese mismo año no solo ganaron el torneo, sino que además, fueron campeonas de la Copa Chile Femenina venciendo a Colo Colo en la final. El partido terminó con un 4-2 favorable a Everton.

El 2010 volvieron a participar de la Copa Libertadores y fueron subcampeonas del torneo. Cayeron en la final por la cuenta mínima contra Santos, pero pese a ese resultado, fueron el primer equipo chileno en llegar tan lejos en el campeonato continental. Las evertonianas tienen además, seis subcampeonatos de primera división y fueron uno de los equipos fuertes hasta el 2013.

Este año, Everton tuvo que enfrentar los partidos por la permanencia contra Deportes Iquique y las nortinas vencieron en la ida por 2-1 y en la vuelta por el mismo marcador. Con un resultado global de 4-2 se decretó el descenso de las viñamarinas por primera vez en su historia.

Para Carla Andrade, experta en fútbol femenino, la caída de Everton se debe a varios factores: "perdió peso, perdió jugadoras, hubo denuncias hacia un director técnico que finalmente lo sacaron de ese cargo. También existe un demanda histórica en contra del club por ex jugadoras de everton por reconocimiento laboral y ellos hasta el día de hoy siguen desconociendo ese vínculo"

"Me parece a mí que esa es una señal muy clara de cómo se viene trabajando en Everton. No sé si el interés bajó o el de lo demás equipos aumentó demasiado que ellos quedaron atrás. Me parece que hay un cosa dirigencial: no se refuerza, no tiene fichajes de renombre o que salga a buscar jugadoras, tiene un equipo muy joven, pero me parece que es una lástima que una equipo con esa historia, el próximo año vaya a competir en primera B", cerró Andrade.