Después de un gran paso por competencias europeas, Bárbara Hernández volvió a Chile para preparar otro hito en su carrera. El nado en la Antártica es algo que viene planeando hace mucho tiempo, y se materializará en los próximos días. De hecho, Bábara y su equipo han estimado la fecha del nado para el 6 de febrero.

A priori, la idea de la Sirena de Hielo es nadar un kilómetro, pero buscará la milla: "Este nado en Antártica con el que soñamos desde hace tantos años va mucho más allá de un récord deportivo.Busco una milla, pero será hasta hoy, uno de los desafíos más difíciles que haga nunca como nadadora"

"Si me conocen saben que no nado por medallas o récords, nado por el amor a las 'aguas vivas', nado por llevarme al límite, porque es mi forma de invitarles a soñar en grande y de luchar por esos sueños. Y esta vez también por visibilizar los efectos del cambio climático en Antártica y en el océano que amamos", agregó la nadadora nacional.



Le ha tomado varios días de viaje para llegar a su destino y lo está haciendo en el buque de la Armada Janaqueo que zarpó desde Punta Arenas, donde además, busca convertirse en la primera persona en nadar más de 1.000 metros en las aguas de la Antártica. El buque no solo acompañará a Hernández, sino que cumplirá tares de reaprovisamiento y apoyo logístico en las bases antárticas.

Finalmente, Bárbara Hernández enfrentará el primero de sus desafíos durante el mes de febrero, puesto que tiene dentro de sus planificaciones el nado de su sexto océano también en el segundo mes del año. La deportista nacional está mostrando su periplo en sus redes sociales.