Yanara Aedo y su alegría por el alza del fútbol femenino: "Mi primera Copa América no la transmitía nadie, es una satisfacción que se le dé importancia"

La selección chilena vive sus últimos entrenamientos antes del debut ante Paraguay en la Copa América 2022 y la seguidilla de partidos que tendrán en la fase grupal. Las dirigidas de José Letelier tuvieron libre en la primera fecha, donde sus rivales Ecuador y Colombia golearon, y ya piensan en su estreno.

Y para la experimentada Yanara Aedo, los días de preparación de la Roja han sido fundamentales. "La preparación ha sido buena, hemos aprovechado estar mucho tiempo juntas, que nos hace falta porque siempre vamos a la fecha FIFA y tenemos dos o tres días para entrenar y jugar. Nos hemos sentido bien", aseguró.

"Al principio fue un poco difícil lo del clima, porque en Chile venimos de frío y lluvia. Llegamos a un clima muy húmedo y caluroso. Pero hemos podido estar casi una semana antes del primer partido y la adaptación te sirve. Cuesta, pero nos ha servido mucho. Ya nos sentimos mejor, en las piezas tratamos de no tener el aire acondicionado todo el tiempo", continuó.

Con la mente puesta en el partido de este lunes, la Roja prefiere poner el enfoque en su juego. "Enfocarnos plenamente en nosotras, en lo que jugamos y nuestra identidad de juego. Si hacemos lo nuestro bien, deberíamos andar bien. Obviamente hay que tener precauciones con Paraguay, pero siempre el enfoque está en nosotras", afirmó.

La goleadora que vivió su primera Copa América con la selección hace más de una década tuvo palabras para el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país y demostró su satisfacción por la gran difusión que tendrá este torneo.

"Todo lo que sea proyección en el fútbol chileno nos sirve y nos gusta. En mi primera Copa América, yo tenía 17 años y la inclusión que tuve con las adultas me ayudó. Así que contenta, si hay competencia para mí mejor, te hace esforzarte más, no estar pasiva, tranquila ni confiada. Todo lo que sea competencia sana me gusta y más si son chicas que tendrán proyección y harán crecer al fútbol femenino", aseguró.

"En lo personal, te sientes más o menos de que la tarea está realizada en temas de difusión. Me acuerdo que mi primera Copa América no la transmitía nadie. Es una satisfacción ver ahora cómo está el alza del fútbol femenino y que se le dé importancia. Las generaciones que vienen de abajo agarrarán todo lo lindo", cerró.