José Letelier saca cuentas alegres de los amistosos de la Roja Femenina vs Argentina: "Creo que el balance es positivo"

La Roja Femenina cerró una fecha FIFA muy dispar. Este domingo, las nacionales cayeron por uno a cero a manos de Argentina en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis, tres días después de derrotar al mismo rival por el mismo marcador, con autogol de Agustina Barroso, pero en la ciudad de Córdoba.

Para José Letelier, el resumen de la selección chilena femenina es positivo. El seleccionador nacional aseguró que saca cuentas alegres de los partidos, ya que independiente de los resultados, está analizando a nuevas jugadoras y dándole más minutos a las más experimentadas.

Según el DT, "siempre jugar va a ser bueno. Lo he dicho en otras entrevistas; Argentina es un rival bueno, también mundialista, y por lo tanto son equipos muy parejos. Creo que es una buena fecha FIFA para nuestra selección. Quizás costó tener el balón, sobre todo en el primer tiempo que Argentina dominó, pero no generó una profundidad que nos tuviese con problemas defensivos".

"A nosotros nos faltó tener más profundidad, llegar más en el primer tiempo. En el segundo Argentina siguió en lo suyo y nosotros con los cambios también tuvimos alguna opción de gol. Hay que ver en televisión si la jugada más clara que tuvimos, la de Yanara Aedo con centro de Zamora, no sé si fue penal. Pero son detalles y eso es lo importante en los partidos de preparación, que a pesar de que la Selección no tuvo la contundencia futbolística sí nos creamos alguna ocasión de no haber perdido el partido", analizó el DT.

De todos modos, Letelier confesó cómo ha sido este periodo previo a Colombia 2022. "En selecciones no es fácil tener una constante preparación debido a que las jugadoras tienen tornos en sus clubes y eso es lo que corresponde en la realidad. Después de los Juegos Olímpicos hubo dos fechas FIFA que no fueron muy buenas para nosotros, contra Uruguay y Colombia, en un periodo de transición. Luego tuvimos la fecha FIFA en Brasil, después en Chile y ahora en Argentina, pero creo que el balance es positivo", destacó.

"Vamos generando competitividad, confianza, se van sumando jugadoras, y todos los rivales como Venezuela o Colombia, Argentina y quizás alguno más, van a ser importantes de cara a la Copa América que será el objetivo final", cerró Letelier.