Iona Rothfeld: "Nos da pena que la preocupación sea respaldar al club y no a las jugadoras que son parte del club"

Hay preocupación en la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Su presidenta, Iona Rothfeld, reconoció a RedGol que esta mañana emplazaron a la Anfp respecto a que aún no se votan las bases del campeonato y tampoco hay una fecha definida para el inicio del torneo de esta temporada.

"El fútbol femenino es el único del que no se tiene información, las únicas bases que no están publicadas y preguntamos a la Anfp si esto tiene algo que ver con la implementación de la ley de profesionalización. Se aclaró que esa no era, aparentemente, la razón y que estaban las intenciones de tenerlo ojalá para la próxima semana y esperemos que así sea", comentó.

Tal como menciona Rothfeld, el campeonato femenino es el único que no tiene claridad de cuál será su formato y menos cuándo será la fecha de inicio. La presidenta de Anjuff cree que perjudica muchísimo la actividad porque "le quita seriedad, le quita importancia y creo que es una muestra más de la poca consideración que hay para con las jugadoras, para las trabajadoras del fútbol. No tener certezas para esta fecha de cómo va a ser el campeonato, de cuáles van a ser las bases, me parece una mala costumbre".

"Ojalá que sea algo que comience a cambiar y que en esta transición al profesionalismo, nosotras desde la asociación vamos a exigir más respeto y mejores condiciones, y esperamos también que la voluntad que se ha expresado desde distinta instituciones, clubes y dirigentes, se vaya traduciendo en acciones y que podamos ver con más anticipación esta información. Que se le pueda dar certeza a las jugadoras y que los clubes puedan programar con anticipación -como lo hacen con el masculino- dónde van a estar la siguiente temporada", agregó.

En esta parte del año hay equipos que se están reforzando, pero también ha sido evidente que otros conjuntos se están desprendiendo de jugadoras y para la Anjuff es una situación que las pone en alerta: "Tenemos grandes preocupaciones que nos transmiten las jugadoras, la gran cantidad de denuncias que aumentan en esta época del año, y es imposible no pensar que tenga que ver con la implementación de la ley, nos da pena y nos duele muchísimo que veamos que para algunos su mayor preocupación sea respaldar al club y no a las jugadoras que son parte del club", enfatizó Rothfeld.

"Existe un asimetría brutal entre empleador y empleada que ha decantado en las evidentes vulneraciones y precariedades que tienen que asumir las jugadoras. Esperamos que esas brechas se cierren y que podamos contar con todas las garantías para poder realizar nuestro trabajo de la forma que corresponde y para que las jugadoras podamos pensar y dedicarnos, ojalá en un 100%, a rendir en nuestro deporte y no tener que estar preocupadas de situaciones de discriminación, de acoso, de abuso y de violencia que lamentable y tristemente siguen siendo pan de cada día", cerró Iona Rothfeld.