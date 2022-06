No solo es la mejor arquera del mundo, sino que también es la latinoamericana más destacada en Europa. Durante la última temporada futbolística, no hay ranking que destaque a una portera que no sea Christiane Endler. Habitualmente está en el top 20 mundial, pero esta vez el diario Marca español decidió ponerla en el top 10.

Según el medio hispano, la décima mejor jugadora del mundo es la capitana de la Roja femenina. "Si ya es difícil destacar siendo portera, hacerlo en un equipo como el Olympique Lyonnais que es una constelación de estrellas lo hace aún más complicado", comienzan.

Agregan que "no se podría explicar el éxito del conjunto galo esta temporada sin destacar el papel relevante de Tiane entre los tres palos. Guardameta de gran estatura, reflejos y habilidades, transmite seguridad y confianza a sus compañeras".

Además, destacan que Endler es "decisiva en las citas importantes, donde ha firmado actuaciones sobresalientes, la meta chilena ha caído con el pie derecho en el actual campeón de Francia. En su caso no tendrá Eurocopa sino Copa América este verano y las opciones que pueda tener su selección pasan evidentemente por sus guantes".

El resto del top 10 tiene a ocho jugadoras europeas, tres de ellas españolas, tres francesas, una neerlandesa y una alemana, mientras que la última es australiana. La única sudamericana es Christiane Endler, recientemente destacada por ESPN en el lugar 12 del mundo.

Revisa la lista de Marca

1. Alexia Putellas (Barcelona/España)

2. Sam Kerr (Chelsea/Australia)

3. Amandine Henry (Olympique Lyonnais/Francia)

4. Tabea Wassmuth (Wolfsburgo/Alemania)

5. Salma Bacha (Olympique Lyonnais/Francia)

6. Marie-Antoinette Katoto (PSG/Francia)

7. Vivianne Miedema (Arsenal/Países Bajos)

8. Ona Batlle (Manchester United/España)

9. Aitana Bonmatí (Barcelona/España)

10. Christiane Endler (Olympique Lyonnais/Chile)