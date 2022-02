El torneo de fútbol femenino de Primera División en Argentina comenzó este fin de semana. Luego de disputar la Copa Federal entre enero y febrero, esta temporada del campeonato trasandino contará con dos chilenas entre sus filas: Camila Pavez en San Lorenzo y Francisca Olmos en El Porvenir.

El partido del equipo la ex mediocampista de Deportes Antofagasta fue el que abrió los fuegos del certamen. Olmos no pudo debutar en la victoria de Boca Juniors sobre Porve, ya que todavía no recibe su certificado de transferencia internacional. Se espera que en la jornada 2 pueda sumar minutos.

Por otro lado, Pavez hizo su estreno en la temporada 2022 este lunes desde las 9 am, ya que San Lorenzo visitó a Ferro Carril Oeste, en uno de los partidos de cierre de la primera fecha. La chilena fue titular y jugó los primeros 69' en el ciclón, que abrió con el pie derecho y sumó un triunfo fundamental.

Fue victoria por tres a uno para las Santitas, con goles de Karen Puentes, Rocío Correa y Débora Molina, mientras que el descuento fue de Ivana Echeverría. Los tres puntos dejan a San Lorenzo en la parte alta de la tabla, ya que tienen +2 de diferencia de gol. Sin embargo, no son punteras, ya que River tiene +8 de DG.

Pavez buscará seguir en la senda del triunfo en la segunda fecha, cuando les toque visitar a Boca Juniors el próximo fin de semana. Al mismo tiempo, El Porvenir será rival de Estudiantes de La Plata, también en condición de visitante. Ninguno de los partidos ha sido programado aún.