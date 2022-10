La Copa Libertadores Femenina 2022 terminó este domingo para los dos equipos chilenos en competencia. Tanto Universidad de Chile como Santiago Morning quedaron eliminados en la fase de cuartos de final, a manos de América de Cali y Palmeiras respectivamente.

El torneo continental terminará este viernes 28 de octubre. Ese día se jugará la Gran Final, y este martes se dará el puntapié inicial de las semifinales, con el partido entre Deportivo Cali y Boca Juniors, desde las 19:00 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El miércoles continuará con el duelo entre escarlatas y verdes.

Sin embargo, y pese a que los clubes nacionales ya no están en carrera por el título continental, el Campeonato Femenino 2022 no volverá este fin de semana. Si bien el pasado sábado se jugaron los últimos dos desafíos pendientes, entre la UC y Colo Colo y Deportes La Serena vs Everton, no se retomará en los próximos días.

¿La razón? ANFP siempre consideró que el 29 y 30 de octubre no se disputarían partidos, para tener en cuenta la eventualidad de una posible final chilena en Libertadores Femenina. Y pese a que no se dio, los clubes tendrán descanso para reponerse después de 10 días intensos jugando partidos en altura y cada tres días.

Este martes, Universidad de Chile y Santiago Morning emprenderán rumbo a tierras nacionales posterior a su participación en el torneo continental. Las jugadoras tendrán un breve descanso antes de retomar los entrenamientos en la capital, para preparar la recta final del certamen.

El fin de semana del 5 y 6 de noviembre se disputará la quinta fecha de la segunda rueda del torneo. El plato de fondo será el clásico del fútbol femenino, entre Colo Colo y Santiago Morning en el estadio Monumental.