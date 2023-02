Hace algunos días atrás la Anjuff declaraba que desde ahora iban a ser las mediadoras entre las jugadoras y el club Fernández Vial ante el no pago de los salarios a las futbolistas. Una situación que se viene arrastrando desde noviembre del año pasado y que hasta ahora, parece no tener solución, pues la asociación acusa a la dirigencia aurinegra de falta de compromiso.

"Queremos denunciar la situación que están viviendo las jugadoras del club Arturo Fernández Vial por el no pago de los sueldos de las futbolistas y la falta de compromiso para llegar a un acuerdo por parte de la dirigencia del club". Así comienza la declaración pública que fue compartida en sus redes sociales.

En el primer punto, las dirigentas aseguran que no han tenido respuesta de parte de la institución vialina: "Dada la gravedad de la situación, nos comunicamos directamente con sus dirigencias el viernes 27 de enero a través de correo electrónico. Hasta hoy no hemos obtenido respuesta de Fernández Vial".

A la fecha, el club mantiene impago los sueldos desde el mes de noviembre, además del beneficio de vivienda y desde la asociación aseguran que hay jugadoras que están siendo presionadas para firmar sus finiquitos. "Esto ha forzado a varias futbolistas a presentar denuncias y/o reclamos ante la Dirección del Trabajo de Concepción".

"Nos preocupa el intento de Fernández Vial de no hacerse cargo de sus deudas con las jugadoras que no tienen contratos escriturados, mismas futbolistas a las que se les pagó remuneraciones durante todo el 2022. Cabe señalar que el hecho que no existan contratos escriturados, no significa que no tengan una relación laboral con el club", continúa la declaración.

El club penquista acusa falta de liquidez, pero Anjuff acusa que la institución está realizando presentaciones de jugadores para su equipo masculino. En tanto, el ente de representación de las futbolistas emplazó a la Anfp para que realicen una fiscalización, una denuncia y eventuales sanciones "ante los graves incumplimientos cometidos por Fernández Vial con las jugadoras".