Este sábado se jugaba la quinta fecha de la segunda fase de la Seria A italiana femenina y la Roma venció por 2-1 a la Fiorentina y se coronó campeón del torneo por primera vez en la historia. El año pasado había resultado subcampeón y esta temporada consiguió el ansiado Scudetto a tres fechas del final.

Las encargadas de anotar en el triunfo histórico de las romanas fueron Giada Greggi a los 11' tras un grosero error por parte de la defensa de la Fiorentina, y la capitana Elisa Bartoli (63') que con un zurdazo derrotó a la portera rival. El descuento de lal violetas fue de Milica Mijatovic a los 53' y además, la Fiorentina terminó con una jugadora menos, pues a los 84' resultó expulsada Kaja Erzen por una segunda tarjeta amarilla.

A pesar de que faltaban tres fechas para terminar la fase de grupos, la Roma tenía una ventaja de 14 puntos con su perseguidor, por lo que con 9 puntos en disputa, resultaba imposible que la Juventus alcanzara a las lobas. 63 unidades, 23 partidos ganados y uno perdido es el saldo que dejan las dirigdas por Alessandro Spugna en esta temporada.

Giada Greggi en conversación con el medio de la Roma aseguró que "la alegría es enorme, porque sabíamos que sería un partido complicado. También desde el punto de vista mental, porque era crucial para el Scudetto. Conseguimos mantener la concentración y llevarnos a casa un merecido resultado".

Sobre su gol, Greggi comentó que "no me lo esperaba, pero fue un gol que ayudó al equipo. Y eso es lo que más importa. Estoy muy contenta, tanto por la victoria como por el gol. Siento una emoción que no se puede explicar. Todavía no me lo puedo creer, ha sido mi sueño desde que era niña. Llevo cinco años en la Roma y por fin he conseguido ganar el Scudetto".