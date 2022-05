Llegó el gran día y este sábado se disputa la gran final de la UEFA Women’s Champions League 2021-22, partido que enfrenta al Barcelona frente al Olympique Lyonnais de Christiane Endler, en el Allianz Stadium de Turín, desde las 13:00 horas.

Todos los ojos del balompié chileno se posan sobre Tiane Endler, con la posibilidad de ver por primera vez a una futbolista nacional alcanzar la gloria continental a nivel de clubes en Europa.

El hecho de por sí ya es histórico por ser Tiene Endler la primera mujer chilena en disputar la final de la Champions League, pero las letras que escriba la portera nacional pueden ser aún más doradas con la posibilidad de regalarle la primera Orejona sobre el césped a todo el fútbol nacional.

La Juventus de Marcelo Salas en 2003 perdió la final de la Champions frente al AC Milan por penales. El Matador integraba el plantel, pero no fue parte del duelo.

En 2007 Mark González y Liverpool llegaron a la final de la Champions, pero el chileno no era titular indiscutido y Rafa Benítez lo dejó todo el partido en la banca. Finalmente el título fue nuevamente para el AC Milan.

Y llegó el 2015 con la Juventus de Arturo Vidal y el Barcelona de Claudio Bravo frente a frente en la final. Un chileno sería campeón y los azulgranas levantaron La Orejona. Vidal jugó el duelo en los italianos y Bravo lo vio desde la banca en los catalanes. El detalle es que el arquero titular de los azulgranas fue Marc-André ter Stegen y Bravo no sumó minutos en la campaña. Dentro de su lógica, la UEFA no le reconoce el título europeo al meta de la Roja.

Igual pero diferente, el Benfica dirigido por Fernando Riera perdió la final de la Copa de Europa 1962-63 contra Milan. El torneo era la Champions de la época.

De esta forma, la capitana de la selección chilena tiene muchas opciones de convertirse en el primer nombre de todo el fútbol chileno en jugar la final de la Champions League y ganarla. Y las posibilidades de Tiane no son pocas.

Si bien en frente del Lyon está el Barcelona, vigentes campeonas de la competencia, es el cuadro francés el que tiene mayor tradición como el equipo que más veces ha ganado la Women’s Champions League, con siete títulos.

Un detalle no mejor es que el Olympique de Lyon cuenta con la número 1 del mundo: Christiane Endler fue la ganadora del Premio The Best de la FIFA a la mejor portera este 2022.

De hecho, la chilena disputa el premio a la mejor arquera de la Champions League 2021-22 con la meta del Barcelona, Sandra Paños. Se puede votar por la chilena en la cuenta oficial de la competencia en Twitter.