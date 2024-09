En cinco días más, el país futbolero estará pendiente de lo que haga Colo Colo en el duelo de ida por cuartos de final en Copa Libertadores, cuando enfrente a River Plate, y como contraparte, en una gran porción de Argentina también estarán atentos al juego.

Un encuentro que no sólo genera expectativas en los hinchas albos y millonarios, lamentablemente también es terreno fértil para que aparezcan en redes sociales youtubers o influencers que aprovechan su vitrina para lanzar mensajes de odio, casi rayando en el racismo.

Ese es el caso de Lucas Schmidt, que en su perfil de TikTok y X se describe como “periodista deportivo, relator y comerciante”, que durante toda la Copa Libertadores se ha encargado de insultar y ningunear el paso de Colo Colo por la presente edición del torneo.

Prueba de ello es su más reciente clip viral, que ya suma más de 30 mil reproducciones, donde no sólo pone como amplio favorito a River Plate en la serie, sino que pone a los albos a la altura de equipos como Godoy Cruz, al que justamente los eliminó el Cacique.

Odioso youtuber argentino vuelve a atacar a Colo Colo

“Aún le queda una ficha al fútbol chileno, o a una parte, que es venir al Estadio Monumental (de Buenos Aires) y al Estadio de Santiago de Chile para jugar un mano a mano por los cuartos de final ante River”, parte con su video este personaje.

Hasta ahí, normal. Ahora, parte el ataque hacia el cuadro chileno. “No se pueden ni cambiar los jugadores de Colo Colo al lado de los de River. No existen. La historia de Colo Colo no existe al lado de la de River, que tiene cuatro Copas Libertadores”, señala Schmidt. Y hay más.

“Colo Colo no se puede comparar ni con River, ni con Boca, ni con San Lorenzo, ni con Racing, ni con Estudiantes. No se puede comparar. No se puede comparar con Vélez, con Independiente. Acá en nuestro país (Argentina), Colo Colo sería Godoy Cruz de Mendoza, Independiente Rivadavia, Riestra, no sé. ¡Una Copa Libertadores hace 200 años!“, finaliza.

¿Cuándo se juega el duelo ante River?

El encuentro de ida que tendrá Colo Colo en esta serie por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América se disputará este martes 17 de septiembre, en el Estadio Monumental, a partir de las nueve y media de la noche.

