La selección chilena emprende esta jornada el rumbo hacia Estados Unidos, donde disputará la Copa América 2024, donde uno de los protagonistas es el delantero Darío Osorio.

El jugador es una de las grandes apuestas del equipo de Ricardo Gareca, a quien incluso cuidaron en el último amistoso ante la selección de Paraguay, ya que había llegado con algunos inconvenientes físicos a la Roja.

Por lo mismo, los 26 jugadores que representarán al país en la competencia más importante de selecciones de este lado del planeta, aprovecharon los últimos minutos en familia.

Uno que tuvo una especial celebración fue el propio Osorio, quien tuvo una romántica despedida con su pareja, Catalina Díaz, quien no podrá acompañarlo en su gran objetivo.

Catalina Díaz no podrá acompañar a Darío Osorio en la Copa América y vuelve a Dinamarca para cuidar a su perrito.

Darío Osorio viaja con la Roja

La Roja tiene todo preparado para su gran viaje a Estados Unidos, donde el viernes tendrá su estreno ante la selección de Perú, por lo que la mente está puesta en la Copa América.

Los jugadores aprovecharon los últimos momentos junto a sus familias antes de la concentración total, como el caso de Darío Osorio quien tuvo su despedida con Catalina, su esposa.

En conversación con Redgol contó que no podrían acompañarlo, ella vuelve a Dinamarca: “Lo he visto muy bien, tiene muchísimas ganas de jugar que es lo importante y lo he visto contento, así que todo bien para la Copa América”.

Por lo mismo, subieron una calurosa foto de su despedida, donde el delantero se encamina a ser una de las figuras a seguir por sus condiciones, donde las miradas estarán puestas en sus actuaciones y sus goles.

Revisa la fotografía:

La despedida de Darío Osorio antes de Copa América.

