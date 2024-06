La Copa América 2024 tendrá a grandes selecciones del continente y una de las más importantes es Brasil. La Canarinha quiere volver a levantar el trofeo y acá te contamos todos los detalles de lo que será su debut y quién lo transmitirá en TV y streaming.

Dorival Junior fue designado como el nuevo entrenador de los pentacampeones del mundo y el torneo continental será su primer desafío oficial con el buzo de la Canarinha. Luego de Qatar 2022, la selección ha tenido un rendimiento irregular y el inicio de las Eliminatorias tampoco fue del todo positivo con el interinato de Fernando Diniz. Por esta razón tienen una imagen que cambiar en Estados Unidos.

¿Cuándo es el debut de Brasil en la Copa América 2024?

La Canarinha tendrá su estreno el lunes 24 de junio a las 21:00 horas de Chile, día en el que enfrentarán a Costa Rica en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos.

¿Quién transmite el estreno de la Canarinha?

El partido de Brasil y Costa Rica podrá ser visto en TV en el canal DSports del cableoperador DirecTV. En streaming estará disponible en la aplicación DGO.

El nuevo ciclo de Dorival

Brasil vive un recambio a la fuerza luego de no cumplir las expectativas en el último tiempo. En esta Copa América no estará Neymar por lesión, quien no lo ha pasado bien físicamente desde que arribó a Al Hilal en Arabia Saudita. El nuevo DT Dorival Junior basa su esperanza en Rodrygo y Vinicius Junior.

La Canarinha compartirá el Grupo D con Colombia y Paraguay. La última vez que disputaron la Copa América fue en 2021, cuando en condición de local perdieron la final ante Argentina. Tienen la presión de ahora en Estados Unidos dejar atrás las dudas y volver a demostrar de qué está hecho Brasil.