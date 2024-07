Tan rápido se fue y tanto que la esperamos. La Copa América llega este domingo a su fin. De organización polémica y sin enorme cantidad de público, esta edición probablemente sea recordada por las llaves fáciles que tuvo Argentina para llegar a la instancia definitiva. Y, claro, por una que otra injusticia arbitral.

Sin embargo, el que quedará en la historia será, sin lugar a dudas, Lionel Messi. La Pulga no ha sido descollante en Argentina, pero su leyenda sigue acrecentándose.

De cara a la final, el campeón del mundo fue entrevistado por Dsports y analizó el camino de Argentina en la Copa América de Estados Unidos 2024. Para el GOAT no fue un recorrido fácil, contrario a lo que fue para su selección.

Una de las cosas interesantes en el análisis de Lionel Messi fue una mención de la Roja. Es que claro, como buenos chilenos, nos interesa algo que quizás pasó desapercibido para la mayoría de quienes vieron la entrevista.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre la Selección de Chile?

La entrevista estuvo claramente centrada sobre el futuro de Lionel Messi. El argentino no dejó claro su devenir en el fútbol mundial, aunque esbozó “Será hasta que tenga que ser”, aseguró el GOAT.

A la hora de analizar su camino por la Copa América, Lionel Messi señaló que partió como avión, pero que el duelo con la Roja fue una especie de bisagra en su trayecto por la competencia.

“Con Canadá en el primer juego me sentí muy bien físicamente. Con Chile, más allá de las ocasiones que tuve y no hice, estaba bien en cuanto al juego. Pero, después, me pasó (en el mismo partido con la Roja) lo del aductor y no jugué cómodo. Con Ecuador llegué bien de la lesión, pero tenía en la cabeza que algo tenía. Y en el último partido, un poco mejor”, narró el futbolista argentino.

Así, parece que la maldición de la Roja sigue persiguiendo a la Pulga, que perdió dos finales ante la Selección Chilena, se retiró momentáneamente y, ahora, se lesionó en el encuentro con el combinado dirigido por Gareca.