Claudio Bravo tuvo una actuación heroica y en primer término no quiso adentrarse mucho en su opinión sobre el árbitro Andrés Matonte, quien tuvo decisiones polémicas en la derrota de Chile ante Argentina. De todas maneras, el legendario golero pudo mostrar parte de su repertorio.

Sobre todo en esa tapada que hizo para evitar la segunda conquista de Lautaro Martínez. Tras un pase de Ángel di María, el capitán del Inter de Milán pudo anotar muy cerca de la portería. Pero se encontró con una intervención sensacional del experimentado guardavalla de 41 años.

“Convirtieron en balón parado, pero también tenemos frente a un muy buen equipo, viene de hacer las cosas muy bien. Perdimos un partido que te ayuda de cara al futuro, debemos seguir mejorando”, afirmó el capitán del combinado que dirige Ricardo Gareca.

Bravo agregó que “independiente de hoy y de cómo jugamos siempre estaba la posibilidad en el último partido. Tenemos un grupo duro, muy igualado. Tuvimos para convertir en el partido, pero esto es así. Tenemos que seguir trabajando, el siguiente partido será duro como el anterior y este”. Se refiere al trascendental duelo frente a Canadá, que en la 2° jornada venció a Perú.

“No lo sé… meterse con el VAR, el partido ya terminó. No concretamos, no marcamos. Queda el sabor amargo de la derrota, pudimos sostener mejor la igualdad”, afirmó el meta. Pero volvió a responder sobre el arbitraje del uruguayo. Sobre todo por el fuerte pisotón de Rodrigo de Paul sobre Gabriel Suazo.

El afectuoso abrazo de Claudio Bravo con Lionel Messi. (Mitchell Leff/Getty Images).

Expuso que “no tengo claridad de la acción. No somos los encargados de analizar el VAR o la labor del árbitro. Pero si tú lo viste o lo analizaste, creo que esas cosas no se tienen que dejar pasar. Pero me quedo más con las cosas buenas que hicimos. Tenemos la opción de seguir mejorando y llegar bien a las Eliminatorias”.

Bravo critica suave a Matonte y marca la gran diferencia de Chile ante Argentina: “Siempre se define en las áreas”

La crítica de Claudio Bravo a Andrés Matonte fue más bien suave por el desempeño del charrúa en el duelo que Chile perdió por 1-0 ante Argentina. Para el golero, la derrota pasó por la diferencia en la eficacia. “Cuando no estás tan claro en las ocasiones que tienes se paga caro. Es muy alto el nivel”, sentenció el exmeta del Betis español.

“Una derrota nunca deja un sabor positivo. Teníamos el partido controlado de cierta forma. Esto se define siempre en las áreas. Cuando puedes marcar y no lo haces, pasa lo que pasó en el otro lado. Tienes que estar siempre concentrado, los resultados se consiguen de esa manera”, describió el arquero surgido en las inferiores de Colo Colo.

Andrés Matonte conversa con Messi y varios argentinos. (Rob Carr/Getty Images).

Más allá del tropiezo, para Bravo hay un futuro auspicioso que se vislumbra. “Argentina fue más intensa que Perú y quieras o no, eso te imposibilita poder jugar como lo hacemos. Todos los equipos tienen ese grado físico y si no estás igualado lo terminas pasando mal. Tenemos que seguir viendo a un Chile agresivo y que quiere hacer las cosas bien“, apuntó a cerrar el oriundo de Viluco en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Pero dejó un preocupante mensaje en torno a la rodilla que se lesionó en el amistoso ante Paraguay. De hecho, en el partido frente a la Albirroja fue sustituido por Gabriel Arias. “Está hecha mierda. Pero bueno, el partido ya terminó. Ahora a poner hielo y descansar”, aseguró el capitán chileno.

Así va Chile en la tabla de posiciones del Grupo B en la Copa América 2024

La Roja comparte el Grupo B de la Copa América 2024 con Perú, Argentina y Canadá, el rival con el que cerrará la participación en la fase grupal.

