El Mago aseguró que faltó un hostigamiento al argentino por parte de los jugadores de la selección chilena. “En la final de la Copa América del 2016, cuando se fue expulsado Marcos Rojo, le caen cuatro o cinco jugadores”, comparó el ex volante.

El feo planchazo de Rodrigo De Paul a Gabriel Suazo en la derrota de Chile ante Argentina sigue dando vueltas en el medio. Pese a que ya pasaron varias horas, son muchos los que se sigue preguntando cómo fue posible que el volante trasandino no se fuese expulsado por esa falta.

Uno de ellos es Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que faltó un movimiento clave entre los jugadores de la Roja para que De Paul recibiera un castigo mayor por parte del árbitro.

“En la final de la Copa América del 2016, cuando se fue expulsado Marcos Rojo, le caen cuatro o cinco jugadores de la selección. Faltó eso”, aseguró el Mago.

En ese sentido, el ex volante afirmó que “eso, queriendo o no, y esto es a pesar de lo que crea la gente, de que no cambia nada, cambia y cambia mucho”.

“Por úlitmo le queda la duda al árbitro. Y ojo, que muchos jugadores no vieron esta jugada tal vez. Cuando es muy evidente le caen, pero a mí parecer esa jugada pasó desapercibida. Por eso no está el reclamo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por la Copa América 2024?

La Roja saldrá a la cancha para jugar ante Canadá este sábado 29 de junio desde las 20:00 (hora de Chile) en el Exploria Stadium de Orlando. El equipo de todos está obligado a ganar para clasificar de ronda en el torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina por la Copa América 2024?

Por su parte la albiceleste en esta Copa América 2024 volverá a jugar ante Perú el sábado 29 de junio desde las 20:00 (hora de Chile) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.