La selección de Venezuela se perfila como candidato a pelear la Copa América 2024. El elenco dirigido por el Fernando Batista terminó como líder del grupo B y ahora en cuartos de final se medirá ante Canadá.

Este reciente domingo los llaneros superaron por 3-0 a Jamaica y superaron con canasta completa la fase de grupos, dejando en el segundo lugar a Ecuador y así evita a Argentina en la siguiente ronda.

Pero este resultado caló hondo en México ya que fueron las grandes víctimas de la vinotinto liderada por Yeferson Soteldo. Es que con el partido disputado en el Estadio SoFi, marcaron su destino y encaminaron la eliminación de los dirigidos por Jaime Lozano.

Resultado que molestó especialmente a los hinchas aztecas. A tal punto que tras dicho encuentro se encargaron de criticar al ex jugador de Universidad de Chile. A través de redes sociales se reveló los fuertes dichos contra el delantero.

“A la final no llegas. No llegas a la final”, fueron parte de los insultos que se registraron en el estadio. Pero lo particular fue el gesto que tuvo Soteldo contra sus detractores. Con sus dos manos los mandó a seguir llorando a los mexicanos. Incluso se mantuvo de esta forma pese a que le lanzaron de todo a la cancha. El video se viralizó y no se descarta que Conmebol pueda sancionar al jugador.

¿Cuándo juega Venezuela?

El elenco de la vinotinto vuelve a jugar este viernes 5 de julio por los cuartos de final de Copa América. Venezuela se mide ante Canadá en el AT&T Stadium a partir de las 21:00 horas.

El ganador se encontrará con el vencedor de la llave entre Argentina y Ecuador que se disputa el jueves 4 de julio.