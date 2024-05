Colo Colo sigue explotando la fórmula de los casos exitosos de Pablo Solari y Alan Saldivia, y ahora sumó un nuevo juvenil del fútbol extranjero para mostrar sus armas en el Estadio Monumental. Se trata de un volante venezolano de 19 años que, además, tiene pasaporte chileno.

Dale Albo reveló que el nuevo juvenil que busca su espacio en Colo Colo es Javier González. Tiene 19 años, nació en Venezuela, juega en la posición de volante mixto y comenzó su camino en la Academia Rey. Su padre, Ricardo González, contó al mencionado sitio cómo se formó el jugador.

“Javier comenzó de muy temprana edad en la Academia Rey. Pasó por todas las categorías y, cuando tenía 16 años, debuta como profesional en segunda división. Juega tres años como profesional en segunda, donde hace tres goles, tres asistencias, jugó 27 partidos y más de 1500 minutos”, contó el padre.

González se contactó con Raúl Osses y Kike Troncoso (uno de los encargados de la captación de talentos en Colo Colo) para hablar de jugadores. “(Kike) me dice que es muy difícil probar un extranjero porque quita un cupo a los chilenos. Le comento que Javier está esperando el pasaporte chileno y la cédula, porque el abuelo es chileno. Yo me hice chileno también hace dos años. Entonces, en el momento en que le llega el pasaporte, vuelvo a llamarlo”, relató.

“Un volante tipo Busquets” en Colo Colo

El padre de Javier González lo describe como “un volante mixto que jugó tres años en segunda. Es un volante tipo Busquets, buen pie, buena salida, no pierde balones, muy inteligente, buena pierna izquierda, cobrador de tiro libres. Ahí habló Kike en Colo Colo, le dieron el visto bueno y nos pusimos de acuerdo”.

Su llegada se concretó hace dos semanas. “La idea es que se quede en Colo Colo y se hiciera volante en el primer equipo. Es el sueño de Javier”, dice el padre, quien agregó que “el técnico, el asistente y el PF lo tratan muy bien y ya se incorporó desde el segundo día porque dicen que es bueno”.

“Hasta ahora no nos han dicho nada. Me imagino que esta semana le estarán diciendo y me llamarán para ver qué se hará. Me adelantaron que íbamos bien y me dijeron ‘vamos a hacer un volante mixto monstruoso’, así que parece que gusta mucho. Pero no me han dicho nada oficial para decir que se queda”, relató.

