El mercado de pases del fútbol chileno se mueve y es así como Ramiro González encontró una nueva oportunidad en Everton. El defensa central no tuvo mucho protagonismo en Colo Colo durante 2024 y no fue renovado, y este martes fue presentado en el equipo de Viña del Mar.

En conferencia de prensa, donde además fue presentado Cristian Palacios, Ramiro González fue consultado sobre su paso por el Cacique y los pocos minutos que tuvo en la temporada pasada. A pesar del ajetreado año de los albos, el zaguero solo jugó ocho encuentros.

“Habría que preguntarle a Jorge Almirón (por qué no lo ponía). Yo siempre estuve a disposición. Llegué con Gustavo Quinteros, el entrenador anterior, y con él jugué prácticamente todo el año, pero después tuve que remarla de atrás con Almirón“, comentó el defensa.

“Pero siempre estuve a disposición y a lo mejor no habré sido de su agrado, y no tuve la continuidad que a uno le gustaría. No tengo nada que decir sobre eso, solo que me encuentro bien físicamente. Me faltó jugar un poco más solamente”, agregó.

Ramiro González en Everton: otra oportunidad en el fútbol chileno

Everton será el tercer club de Ramiro González en el fútbol chileno. Entre 2023 y 2024, fue parte de Colo Colo. Antes, vistió la camiseta de Unión Española entre 2017-2018. Con los albos, jugó un total de 37 encuentros. Con los hispanos, disputó 43 partidos.

Ahora, enfrentará la temporada 2025 con Everton. El reto más importante del año para los ruleteros y el defensa chileno-argentino será la fase previa de la Copa Sudamericana, donde deben enfrentar a U. Española el 5 de marzo.