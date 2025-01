Nadie lo esperaba. La situación de Maximiliano Falcón en Colo Colo se complicó y, días después de que no se presentara a la pretemporada, en Blanco y Negro confirmaron que el defensa uruguayo tiene intenciones de salir al extranjero y que llegó una oferta para sacarlo del Monumental.

“Nosotros recibimos una propuesta de un equipo extranjero por sus servicios, la que fue analizada en el directorio y vamos a tener una respuesta“, dijo Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria alba.

Los fanáticos del Cacique pasaron del amor al odio, mientras que en el medio critican la actitud del futbolista. Fernando Solabarrieta, comentarista deportivo en Marca Personal, fue durísimo con la actitud del Peluca y le abrió la puerta de salida de Colo Colo.

“Seamos claros. No presentarse a la pretemporada es una medida de presión. Algo más viejo que el hilo viejo. En el fútbol hay cosas que no se pueden decir, porque el dirigente no quiere romper relaciones, como el caso de Mosa. Pero si no te presentas a trabajar, teniendo contrato vigente…“, mencionó.

¿Maximiliano Falcón deja Colo Colo? | Photosport

ver también "Falcón está muy afectado, ama a Colo Colo": Agente del Peluca cuenta la verdad y le cae a Aníbal Mosa

Solabarrieta y el caso de Maximiliano Falcón en Colo Colo

“Sigue negociando internamente, sigue tratando de salir del club si hay una oferta que te interesa más. Estás en todo tu derecho. Pero preséntate a trabajar. Cumple con tus obligaciones“, manifestó Solabarrieta.

Publicidad

Publicidad

“Si tiene una oferta de la MLS, yo digo que Colo Colo, que se está reforzando al nivel de Claudio Aquino y Salomón Rodríguez, puede buscar un mejor central. Sé que es súper cariño por la gente. Todas las cosas que hace le sirven para vender la pomada. Pero, como jugador…”, añadió.

En Colo Colo, Aníbal Mosa contó que Maximiliano Falcón no se presentó a la pretemporada porque “tuvo un par de problemas personales y algunas cosas en Uruguay con las que hemos ido conversando, después apareció la propuesta”.

Además, descartó que el club tenga algún tema pendiente con el futbolista. “Maxi tiene contrato vigente, no se le adeuda nada. Tiene la intención de salir del club y estamos viendo una respuesta. La oferta no es atractiva“, concluyó.

Publicidad