El presidente de Blanco y Negro y por ende timonel de Colo Colo, Aníbal Mosa, dio nuevas informaciones sobre el proyecto para el nuevo Estadio Monumental, esto tras el escándalo de la presentación de unas imágenes en el estreno del centenario, que no fueron más que un voladero de luces.

“Pretendemos y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para entregarles en abril una maqueta al colocolino. Mostrarles una maqueta y los que en cierta manera tenemos en la cabeza, y qué producto podemos sacar de todos estos trabajos con consultoras de primer nivel”, dijo ahora Mosa.

Agregó “¿qué esperamos del estadio? Es un sueño de todos los colocolinos, el Monumental es el estadio más lindo del mundo, pero necesita una remodelación. Seguimos creyendo que no saldremos de casa. Dependeremos de los tiempos de las construcciones. Para el 2028 deberíamos tener el estadio remodelado”.

En Deportes en Agricultura, el panel de la 92.1 FM reaccionó a las declaraciones y le dejaron mucha tarea a la concesionaria del club albo.

Estadio de Colo Colo está viejo

“Más allá de que sea el 2028 o 2027, lo importante es que se comience de verdad con un proyecto serio y que no sea una maqueta no más”, dijo tajante Francisco Sagredo.

Por su parte, Manuel De Tezanos añadió que “y eso ya pasó antes. La pandemia echó a tierra los planes, pero es urgente esto. Colo Colo tiene un estadio viejo, que necesita mucha remodelación. Accesos, calidad de asientos, calidad de vista”.

Recado de Deportes en Agricultura para Mosa por el estadio de Colo Colo.

“Salvo que vayas a Rapa Nui ves mal desde cualquier sector del estadio porque no hay inclinación. Los lienzos tapan los vidrios y la gente se tiene que parar y tapa al de atrás. Hay lugares donde derechamente no se ve: la galería visitante, no se ve nada. En los codos no se ve mucho”, complementó el amigo del balong.

Pato Yáñez consideró que “para mí Colo Colo necesita un estadio nuevo. Si le van a meter una mano de pintura, yo creo que no sirve. El colocolino se merece un estadio moderno. Que los camarines estén de forma subterránea, con buenos accesos. Y ojalá que esta maqueta después no la metan en una bodega, buenas noches los pastores y nunca más la vimos. En verdad necesita una reconstrucción. Que no quede en intenciones”.

“A mí me parece que van a usar mucho de esta estructura, construir sobre ella o usando parte de ella. De partida el tema de la inclinación hay que mejorarlo, y subirlo. Hay que reconstruirlo”, concluyó De Tezanos.