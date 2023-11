¿Peluca Gamer? Maximiliano Falcón loco con la final de League of Legends

Maximiliano Falcón sigue recuperándose tras salir con molestias del amistoso con River Plate y aprovecha su tiempo libre al máximo. El Peluca fue uno más de los fanáticos que disfrutó con la final del Mundial de League of Legends este domingo.

El defensor de Colo Colo no perdió tiempo y hasta madrugó para ser testigo del duelo entre T1 y Weibo Gaming. Su pareja, Florencia Pouso, fue quien lo expuso en redes sociales.

Todo esto mientras Maximiliano Falcón se prepara para lo que será la dura recta final de la temporada. Junto al Cacique están luchando tanto por el título del Campeonato Nacional como la Copa Chile, por lo que espera recuperarse a tiempo para poner su granito de arena.

Maximiliano Falcón celebra el triunfo de T1 en el Mundial de LOL

Este domingo se llevó a cabo la final del Mundial de League of Legends, donde T1 se coronó campeón superando a Weibo Gaming. El duelo captó también la atención de futbolistas, como fue el caso de Maximiliano Falcón.

El Peluca fue uno de los miles que siguió atento la acción en la gran definición del torneo. Pero el defensor no lo hizo solo, sino que hasta involucró hasta a su suegro en la velada.

Fue su pareja, Florencia Pouso, quien reveló la situación en las redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó imágenes de Maximiliano Falcón sentado junto a sus familiares.

“La reunión fue 5 AM. No sólo perdí a mi esposo… también a mi amigo y papá”, lanzó la novia del Peluca. Y eso no fue todo, ya que la respuesta del defensor sacó aún más carcajadas.

El zaguero mostró su apoyo por el campeón, donde está Faker, uno de los jugadores más destacados del League of Legends. “Aguante T1 siempre”, replicó.

Maximiliano Falcón ahora pone la mira en el cierre de temporada con Colo Colo. El Peluca espera recuperarse y así poder ayudar al Cacique a conseguir el doblete con Campeonato Nacional y Copa Chile, una misión nada de fácil y para la que dependen que caiga Cobresal y Huachipato.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a las canchas este fin de semana en el Campeonato Nacional. El domingo 26 de noviembre desde las 18:00 horas enfrenta a Audax Italiano.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo esta temporada?

En lo que va de temporada, Maximiliano Falcón ha disputado un total de 33 partidos oficiales por Colo Colo. En ellos acumula un gol, una asistencia y 2.936 minutos jugados.

