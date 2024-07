Pato Yáñez no puede creer que a Colo Colo le fallara mal el audio en la presentación de Javier Correa y reaccionó molesto.

Patricio Yáñez se molestó con Colo Colo en medio de la presentación oficial del delantero argentino, Javier Correa, como primer y flamante refuerzo del Cacique para el segundo semestre. Es que al momento de la conferencia de rigor, el audio de la sala de prensa del Monumental falló.

Acompañado de Aníbal Mosa y Daniel Morón, Correa incluso tuvo que cambiarse de puesto en el mesón porque los micrófonos estaban con problemas. El audio se entrecortaba y no se entendía nada.

Deportes en Agricultura transmitía en directo la rueda de prensa y Yáñez ya demostraba molestia en su rostro. Hasta que Daniel Morón preguntó si se escuchaba y el otrora delantero de Colo Colo y La Roja no aguantó más.

“Se escucha mal. Horrible Morón. Arréglate eso, hombre. Esto tienes que prepararlo. Tener un tipo dos horas antes ahí probando para que todo salga como corresponde”, alegó enojado Pato Yáñez.

Falló el “karaoke”

Ya normalizado entre comillas la calidad del audio, el hoy comentarista volvió a la carga: “y que no se puedan escuchar las preguntas, hueón, lo encuentro insólito también”.

“Olvídate. Es de calle. Eso no debería fallar nunca. Es como cuando instalas un karaoke. Te revientan si no funciona”, añadió más molesto porque no se alcanzaban a distinguir las consultas de la prensa.

Patricio Yáñez sentenció que “esto es importante, la presentación de un refuerzo Correa, y si no escuchas las preguntas, menos las respuestas”.

¿Quién es Javier Correa, el nuevo refuerzo de Colo Colo?

Coco, de 31 años y oriundo de Córdoba, llega proveniente de Estudiantes de La Plata con 28 partidos disputados este 2024 y 10 goles.

Además, en su carrera ha vestido las camisetas de Instituto, General Paz Juniors, Ferrocarril Oeste, Olimpia de Paraguay, Rosario Central, Godoy Cruz, Colón, Santos Laguna de México, Atlas de México y Racing Club.