Javier Correa ya fue presentado oficialmente como el primer refuerzo de Colo Colo para la segunda parte del año. El delantero argentino proveniente de Estudiantes de La Plata viene con la venia de Jorge Almirón para ganarse el puesto de centrodelantero en el estadio Monumental.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello analizó el arribo de Correa y desmenuza lo que puede ser su aporte como refuerzo, en un semestre donde Colo Colo debe luchar por alcanzar a Universidad de Chile en la punta del Campeonato Nacional; la Copa Chile y los octavos de final de Copa Libertadores.

“No tiene tanto gol (como Juan Martín Lucero). Almirón estaba buscando un jugador de estas características y quería a Joaquín Correa”, lanzó de entrada King Kong.

JCG agregó que “el detalle es que un jugador del campeonato argentino, si allá hace seis goles, acá te hace 12 al tiro. Tú le preguntas a delanteros y lo han dicho: en comparación, acá tienen un segundito más para definir”.

Guarello cree que Correa “va a funcionar” en Colo Colo

De todos modos, Guarello sabe que por muy buen jugador que sea correa u otro el que llega al fútbol chileno, siempre está la posibilidad que no le vaya bien, aunque la lógica apunte a que será gran aporte para Colo Colo.

“A veces hay una cosa mental, llegan y no se sienten cómodos o motivados. Se aburren o extrañan la casa. Pero en el papel yo creo que va a funcionar, aunque no sé si será estrella, no sé si va a reventarla o ser el crack de la segunda rueda”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.

Guarello le pone fichar al primer refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre.

Cabe recordar que que Correa, sobre las comparaciones con Lucero, manifestó que “no estoy para hacerle sombra a nadie sino que a escribir mi propia historia”.

Por otro lado expuso que “me motivó para venir a Colo Colo la institución, la más grande de Chile. No había mucho que pensar”, mientras bromeó que “Zlatan Ibrahimovic es mi ídolo de infancia, es un jugador bárbaro. ¿Si tengo algo de él? claro, la nariz”.