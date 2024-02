Las declaraciones de Arturo Vidal siguen dejando reacciones. El King recibió críticas por sus dichos sobre la suspensión de la Supercopa, donde declaró que “en Chile son tan graves”, y también por calificar a Jaime Pizarro como el “ministro del cahuín” en una transmisión de Twitch.

Patricio Yáñez, exjugador de Colo Colo y además excompañero de Pizarro, es uno de los críticos de las palabras del mediocampista. A través de las pantallas de ESPN, el campeón de América en 1991 disparó contra Vidal y le pidió respeto por la autoridad.

“Lo que se vivió en el Estadio Nacional fue delincuencia pura. Arturo Vidal no puede estar respondiéndole a todo el mundo. Además, lo único que se dijo es que hay que tener una posición en contra de la violencia y de los delincuentes, que es lo que todo el mundo quiere”, dijo.

“Este es un tema gravísimo donde los expertos están metiendo mano, entonces que venga el máximo símbolo del fútbol chileno ahora, quien tiene muchos seguidores, y diga que lo mejor era haber celebrado con la copa y con ellos… no corresponde”, reflexionó.

“Y hay que tener respeto con un ministro de Estado. Hay que tener respeto por la autoridad y por alguien que está trabajando para que esto no vuelva a pasar”, sentenció.

El lío entre Jaime Pizarro y Arturo Vidal

Los dichos de Arturo Vidal contra Jaime Pizarro, ministro del Deporte y además padre de su compañero Vicente, llegaron a través del Twitch. El King se molestó luego de que el secretario de Estado considerara sus declaraciones post Supercopa como desafortunadas.

“A veces el jugador está inmerso en el vértigo del partido, en la definición de una final, y no tiene el alcance de lo que estaba sucediendo realmente. Esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía. Hay que condenar la violencia”, comentó Pizarro a los medios.

“Ministro del cahuín, por favor. “¡No te metas! Tienes que hacer lo tuyo, eres el ministro del Deporte, preocúpate de eso. Se mete en lo que dije yo”, respondió Vidal en Twitch. “Debe de ser que no tiene trabajo que hacer”, agregó, aunque luego bajó un cambio. “Qué lata porque es una buena persona, yo no tengo nada contra él, lo he saludado bien. Pero cuando se meten conmigo, eso ya no va”.

