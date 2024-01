Pato Yáñez estuvo atento al desempeño de Carlos Palacios, pero también reconoció sorpresa por la ausencia de Darío Lezcano en Colo Colo. El Cacique venció por penales a Rosario Central en el primer juego de Jorge Almirón como DT.

“Colo Colo hizo un correcto partido de pretemporada. Coincido con las declaraciones de Almirón. Aun habiendo perdido o ganado por cinco o seis goles de diferencia no indica mucho”, expresó el comentarista en el panel de ESPN F90 Chile.

Patricio Yáñez agregó que “quedó claro que necesita gente, un “9”. No tiene gente ahí, pese a que Bolados estuvo más entonado. Palacios no va a jugar en esa posición. Y si lo hace, será al lado de un “9”. De (Damián) Pizarro básicamente”, detalló el otrora atacante colocolino. Se refería al rol que cumplió la Joya ante los Canallas. Fue una especie de ‘9 falso’.

“Es preocupante que (Darío) Lezcano no haya estado en condiciones. Fue una decisión técnica. No sé si habrá una evaluación. Tiene que buscar un goleador si se va Pizarro a mitad de año”, expresó Yáñez del experimentado atacante paraguayo. Una vez más, no tuvo minutos en cancha con la camiseta del Cacique.

Pato Yáñez anticipa el 2024 de Palacios y Lezcano en Colo Colo

Pato Yáñez se la juega por el puesto de Palacios y casi que le muestra la puerta del estadio Monumental a Lezcano en Colo Colo. Aprueba el desempeño del ex volante ofensivo del Vasco da Gama. Pero tiene muchísimas dudas en torno al goleador histórico del Juárez FC.

“Me gusta (Palacios), pero con un “9”. Detrás del centrodelantero. Lo que quiere Almirón es un “9”. Pero si va a estar Pizarro, Lezcano más Benegas no tiene mucho sentido traer uno. A lo mejor si Damián Pizarro emigra a mitad de año, traes un jugador ahí”, expresó el futbolista devenido en comunicador.

Y dejó una advertencia a la gerencia deportiva que lidera Daniel Morón. “Quedarse con tres y jugadores que tienen un costo altísimo, no sé. Habría que verlo. Boca empezó jugando de una forma distinta y terminó con un 4-4-2. No sé si esto lo va a realizar. Si tiene gente por fuera. Es un tema, lleva muy poco tiempo de entrenamiento”, expresó Yáñez. Como dice el cliché, con muchas más dudas que certezas.

“Es cierto que la presión y la intensidad está en el sello de Almirón y que le dijo a Falcón que salga, que no rife el balón. Está todo en pañales para saber qué necesita Colo Colo. La Joya no jugará solo como “9” falso, como lo hizo Jorge Valdivia a nivel de selección. Él jugará acompañando a un delantero”, sentenció el Pato. “Es una posición de emergencia la que usó él”, coincidió el Mago en el panel de ESPN.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Nacional en la ?

Colo Colo enfrenta a Nacional este viernes 19 de enero a partir de las 22:15 horas, según el horario de Chile Coninental. Se jugará en el estadio Gran Parque Central, ubicado en Montevideo, la capital de Uruguay.

