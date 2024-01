Mosa se adjudica fichaje de Vidal: "Si no es por nosotros y el Club Social, no llegaba"

El máximo accionista de Colo Colo, Aníbal Mosa, aprovechó la presentación de la nueva camiseta del club para la temporada 2024, en el Estadio Monumental, para lanzar su artillería pesada en contra de Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro.

Uno de los tópicos que tocó el empresario fue la tardanza en el fichaje de Arturo Vidal, hasta ahora su único refuerzo, donde junto con criticar al oficialismo, no tuvo empacho en asegurar que el regreso del King tras 17 años, se debió gracias a su intervención.

“Hicimos un esfuerzo muy grande para traer Arturo Vidal junto al Club Social. Si no hubiese sido por el Club Social, en el nombre de su presidente Matías Camacho y nosotros, seguramente él no estaría vistiendo la camiseta de Colo Colo. Hay preguntas que debía contestar el presidente, no yo”, sostuvo Mosa.

Al preguntarle si está dispuesto a ser nuevamente presidente de Blanco y Negro, el dirigente manifestó que “me da lo mismo volver en abril. Lo que a mí me interesa, que es lo mismo que les interesa a los 10 millones de colocolinos, es que tengamos un equipo sólido. Que cada año se vaya potenciando y no debilitando“.

“Si seguimos con la misma lógica de vender, vender y vender, nunca vamos a dar pasos importantes en la Libertadores“, sentenció Mosa, a raíz de la demora en los albos para firmar nuevos refuerzos.

¿Qué pasó entorno al fichaje de Vidal en Colo Colo?

Si bien la noche del 22 de enero, pasadas las 23:00 horas, se hizo oficial de parte del club la vuelta del Rey, hubo varias situaciones que entorpecieron el anuncio, el cual se atrasó más de la cuenta.

Detalles como la negociación de su sueldo, cercano a US$1 millón de dólares; la duración de su contrato, de uno o dos años; y los exámenes médicos, donde el bloque oficialista de Blanco y Negro pidió una segunda opinión, provocaron la tardanza en la llegada de Vidal a Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El último juego amistoso que tendrá el equipo que dirige Jorge Almirón, con seguramente la presencia de Arturo Vidal en cancha, será el próximo sábado 3 de febrero, cuando a partir de las seis de la tarde se enfrente al cuadro ecuatoriano de Independiente del Valle, en el Estadio Sausalito por la Copa Viña 2024.

