La última semana fue movida en Colo Colo, ya que a partir del martes comenzaron los sondeos de parte de Peñarol para contar con los servicios de Maximiliano Falcón. El Manya aprovechó la visita del Cacique a Montevideo para preguntar más detalles y adelantar un posible fichaje.

Peluca tiene contrato vigente con el carbonero hasta fines del 2025, y en Macul solamente estaban dispuestos a venderlo. En caso contrario, no aceptarían la oferta. En conversación con Star+ luego del amistoso contra Nacional, el central le bajó el perfil al interés del fútbol charrúa.

Según explicó Falcón, su agente Gerardo Arias se encargó de las conversaciones y él supo poco. “Mi representante estuvo en ese tema, yo por ahí no miraba tanto las redes sociales. Él me dijo que me concentre en Colo Colo, donde tengo dos años de contrato todavía y que él se encargaba de eso”, comentó.

“Supuestamente sí hubo ofertas de Peñarol a Colo Colo, por ahí se dijo que Colo Colo solo quería una venta, pero yo no estuve muy al tanto. Mi representante no me contaba mucho porque sabe que soy un poco ansioso; él me dijo que me dedique a entrenar”, agregó Peluca sobre la propuesta.

Pero eso no fue todo. Para Falcón es muy especial ser deseado por otros clubes. “Estar en boca o en carpeta de equipos significa que uno viene haciendo las cosas bien, estoy hace más de tres años en Colo Colo, llegué en octubre de 2020 y he jugado más de 120 partidos, creo que es un buen número”, empezó.

“Debo seguir por el mismo camino porque es un equipo grande, Colo Colo es el más grande de Chile por destrozo, entonces hay mucha competencia y no podés regalar ni un centímetro”, sentenció.

De todos modos, Falcón le mandó un guiño a Nacional, equipo donde hizo las inferiores. “Es lindo porque uno se acuerda de cuando hizo las juveniles acá, de todo lo que vivió con los compañeros que pudieron llegar a debutar en Primera y demás. Y cada vez que tenía la oportunidad he venido a ver partidos de Nacional”, cerró.

