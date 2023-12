No diga gol, diga golazo. Matías Fernández se retiró del fútbol profesional, pero eso no quiere decir que perdiese su talento. El ex jugador de Colo Colo y La Serena, entre otros, anotó un mega híper pepón en un encuentro amistoso en favor de Deportes Valdivia.

Matías Fernández decidió colgar los botines en febrero de este año, cuando, tras un paso por Deportes La Serena, quedó sin equipo. Matigol cerró de esta manera una carrera de casi veinte años en el fútbol profesional.

De hecho, hace apenas dos meses, el ex crack de Colo Colo celebró un partido de despedida a lo grande en el Monumental. En aquella ocasión, acompañaron al Mati, varios cracks internacionales, como Alexis Sánchez, Gary Medel, Arturo Vidal, Ricardo Dabrowski, Carlos Caszely, Jorge Valdivia, Fernando González, Sebastián Viera, Diego Godín, Gonzalo Rodríguez, Marcos Senna, Giuseppe Rossi Mark González, Miguel Riffo, Julio Barroso, Gonzalo Fierro, Arturo Sanhueza, Luis Mena y Esteban Paredes.

Ya con el retiro más asumido y con un tiempo prolongado fuera de las canchas, se nota que el jugador colocolino no ha perdido su capacidad técnica y su talento tampoco ha disminuido.

Vio adelantado a Garcés

En el Municipal de Valdivia se jugó el partido entre la Fundación AC/Tec Fútbol para Chile y las viejas glorias del club Deportes Valdivia. Matías jugó por el primero de estos equipos y fue de los más aplaudidos en la Región de Los Ríos.

Además del ex crack colocolino, estuvo presente el ex arquero del Torreón, Paulo Garcés, quien fue precisamente el que tuvo que saltar a primera plana por sufrir el tremendo tanto de Fernández. Cabe destacar que el portero fue compañero del Mati en la Roja y jugó en el Cacique en 2015.

Tras un control orientado, Matías Fernández observó al arquero adelantado, y anotó un verdadero anotadón que dejó boquiabiertos a los espectadores del Municipal. La cuenta oficial de su complejo deportivo “Mati 14” dio a conocer el registro en su cuenta de Instagram.

