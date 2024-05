Marcelo Espina se suma a las críticas a Almirón en Colo Colo: "No fue una buena lectura"

Marcelo Espina ya se había mostrado contrario a uno de los experimentos que hizo Jorge Almirón en Colo Colo. El Calamar ha sido muy crítico con el DT del Cacique por la participación en el Grupo A de la Copa Libertadores, el certamen de clubes más importante en este lado del mundo.

Lo fue después del empate 1-1 que el Cacique rescató ante Alianza Lima en la 5° fecha de la fase grupal. A pesar de todos los traspiés, el cuadro albo todavía tiene chances de pasar de ronda a los octavos de final. Aunque por el momento, tendría que conformarse con el premio de consuelo de ir a la Copa Sudamericana.

“Terminan rescatando un punto valioso por el contexto del partido. Brayan Cortés lo dijo. La primera parte no la pasó bien sobre el sector derecho defensivo. Se fue en desventaja, Colo Colo había arrancado bien durante 10-12 minutitos del segundo tiempo donde presionó y manejó bien la pelota. Alianza muy pasivo, esperó para hacer alguna contra. Y después se cortó el juego”, analizó Espina en Cooperativa Deportes, donde comentó el partido.

Y agregó que “creo que el entrenador tardó en acomodar el equipo con el ingreso de Opazo. Ya tenía uno menos cuando lo hizo. Me dio la sensación de que si lo hubiese reacomodado un poco antes, al inicio del segundo tiempo, pudo rescatar algo más”. La primera crítica en la noche del otrora volante argentino que llegó a ser capitán y figura en Colo Colo. Uno más de los ídolos albos que devino en comentarista.

Jorge Almirón da indicaciones en Perú. (Violeta Ayasta/Photosport).

“Vino la expulsión (de Damián Pizarro) y llegó el golazo de Arturo, sobre todo por el gesto técnico. En un momento clave del juego, le habían anulado un gol a Alianza. La decisión fue sostener el empate y todo esto se acrecentó con la expulsión de Vidal. En líneas generales no hizo un buen partido”, lanzó también Marcelo Espina.

Marcelo Espina vuelve a criticar a Almirón por sus planteamientos en Colo Colo

Marcelo Espina siguió con su análisis tras la conferencia de prensa de Almirón, quien compareció acompañado por Maximiliano Falcón. “Si uno empieza a hilar fino en la declaración, él le da mérito a su planteamiento. Yo no coincido en esa parte, creo que desdibujó algunas cosas”, manifestó el Calamar.

“Expuso a Marco Bolados en una posición que sabemos que no va. Después en la lectura del partido, equivocaciones, imprecisiones, no encontrar línea de pase como quiso decir, es parte del juego, es el análisis del entrenador. No creo que sea cargarle la culpa a los jugadores”, analizó también Espina.

Marcos Bolados enfrenta la marca de Renzo Garcés en Perú. (Daniel Apuy/Photosport).

Y agregó que “es la lectura cuando un equipo equivoca el camino. Hay que decirlo y el jugador no tiene por qué alterarse. Creo que jugar con tres centrales y esta modificación no fue una buena lectura para el partido y creo que no le termina resultando”.

De todas formas tiene fe. “Colo Colo llega bien parado en un partido donde no lo hizo bien, tuvo dificultades. Empató con un hombre menos, en el contexto logró un punto y tiene una posibilidad abierta dependiendo de sí mismo. Llega a esta situación por haber perdido puntos de local, que en fase de grupos son claves para asegurarse llegar mucho más holgado al último partido”, cerró Marcelo Espina.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2024

Al cabo de cinco fechas y a pesar de todo, Colo Colo mantiene chances intactas de avanzar de ronda en la Copa Libertadores 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!