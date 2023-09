Lucas Barrios sueña en grande para su partido de despedida: Colo Colo vs Borussia Dortmund en el Monumental

Lucas Barrios es un hombre que dejó una huella imborrable en Colo Colo. La Pantera entre 2008 y 2009 fue uno de los mejores delanteros que pudo vestir la camiseta alba en el último tiempo, y pese a su amargo regreso en el 2018, los hinchas todavía le guardan un gran cariño y aprecio.

Esa gratitud es reciproca, ya que el Cacique fue el club que catapultó a Barrios a ser un delantero de talla mundial. Sin ir más lejos, fue del Monumental que Lucas partió al Borussia Dortmund de Alemania, club donde se hizo un nombre en el fútbol europeo.

Quizás es por eso que, a sus 38 años de edad, la Pantera ya está pensando en lo que será su gran partido de despedida. En el fondo de su corazón, el deseo del delantero es juntar a Colo Colo y Borussia Dortmund, los dos grandes clubes de su carrera.

En diálogo con El Portal Deportivo, el actual atacante de Sportivo Luqueño dejó en claro que quiere despedirse con la camiseta del Cacique. “Sé que la gente siempre me acompañó, siempre que hecho algún beneficio. Me han acompañado cuando lo hicimos en Temuco o en algún lugar, siempre estuvieron conmigo. Sé que me van a acompañar porque el cariño es mutuo”, afirmó.

“Cuando me retiré en su momento hace un año atrás, se habló con la gente del club de poder hacer algo con Dortmund en Chile. Poder hacer un partido y retirarme en Colo Colo para tener esa alegría. Me hubiese gustado. Hoy se interrumpe esta idea porque volví a jugar, estoy muy bien en Paraguay y realmente tengo ganas de seguir jugando”, agregó.

En ese sentido, el argentino nacionalizado paraguayo sostuvo que “cuando sea el momento, lo plantearía de nuevo. Me gustaría que podamos hacer un partido entre Colo Colo y Dortmund y retirarme en el Monumental como siempre lo quise. Es una institución que quiero mucho y estoy muy identificado. Ojalá se pueda armar como se iba a armar su momento y, si no, siempre voy a estar visitando el Monumental porque es una institución que quiero mucho”.

“Íbamos a organizar un partido entre las leyendas del Dortmund y mis compañeros en Colo Colo, pero no se dio. Espero que en algún momento se dé esta oportunidad. Si no se da, siempre voy a estar agradecido al club y a los hinchas de Colo Colo porque me han dado un cariño especial”, concluyó Lucas.

¿Cuántos goles convirtió Lucas Barrios con la camiseta de Colo Colo?

Sumando sus dos pasos por Colo Colo (2008-2009 y 2018), Lucas Barrios anotó 61 goles en 85 partidos con la camiseta alba. Con el Cacique ganó un título, el Clausura 2008.

¿Cuántos goles anotó Lucas Barrios en el Borussia Dortmund?

La Pantera jugó por tres temporadas en el Borussia Dortmund entre 2009 y 2012, anotando 40 goles en 102 partidos. Además, con los negriamarillos ganó dos títulos de Bundesliga y una Copa de Alemania.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá a ver acción en el torneo ante Deportes Copiapó en un partido pendiente de la fecha 16, programado para el jueves 14 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.