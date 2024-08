Los hinchas de Colo Colo sigue de fiesta tras su notable clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadore 2024. El Cacique supo dejar en el camino a Junior de Barranquilla y ya está entre los ocho mejores equipos del certamen continental.

Este importante hito para los albos trajo consigo el cumplimiento de varias promesas hechas en la previa del partido. Sin importar de la locura de los más osados, había que cumplir con lo dicho con tal de clasificar en la copa.

Así lo entendió Camilo Andrés Badilla Badilla, joven de 26 años que vive en Antofagasta y que en al antesala del encuentro avisó que se cortaría el pelo como el Fenómeno Ronaldo en el Mundial del 2002 si el Cacique eliminaba a Junior.

“Sinceramente no creí llegar tan lejos, pero esta apuesta es para comenzar un nuevo proceso en mi vida. Pretendo mantener el corte hasta que me crezca el cabello a los lados. Una vez el pelo me crezca cortaré la parte de arriba para emparejar el cabello”, afirmó Camilo en charla con el sitio DaleAlbo.

En ese sentido, el joven detalló que “lo que me motivó a querer realizar está apuesta es lo siguiente: llevo años esperando una buena representación de Colo Colo en una copa internacional de Conmebol, llevaba años esperando ver a mi equipo avanzar rondas en Copa Libertadores, entonces la emoción, ilusión y creencia es lo que me llevó a esto”.

Camilo cumplió con su promesa tras la clasificación de Colo Colo. | Foto: DaleAlbo.

“Estoy muy feliz, tenía mucha pena hace unas semanas por temas personales y los dos partidos de Colo Colo vs Junior me alegraron la vida, me sacaron totalmente de la rutina. Qué lindo es el fútbol y las alegrías que nos brinda”, concluyó.

Ahora el Cacique enfrentará a River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los Millonarios vienen de dejar en el camino a Talleres de Córdoba, ganando su llave por 3-1 en el marcador global.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será ante Everton este domingo 25 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Sausalito. Los oro y cielo vienen de empatar 1-1 ante Ñublense y marchan octavos con 28 unidades. Este duelo será válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2024.

