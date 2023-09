Sólo faltan horas para vivir una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. Universidad de Chile recibe a Colo Colo con la obligación de ganar, no sólo para cortar su mala racha, sino que también para salvar a Mauricio Pellegrino.

Los seis partidos sin saber de triunfos tienen al DT colgando en la banca. Sin embargo y pese a esto, este viernes Gustavo Quinteros salió a defenderlo de las críticas e incluso señaló que el bajón de la U es por otros motivos.

El espaldarazo de Gustavo Quinteros a Mauricio Pellegrino previo al Superclásico

Gustavo Quinteros habló en la previa del Superclásico donde, además del escándalo de Damián Pizarro y Jordhy Thompson, habló de la U. El técnico aprovechó de respaldar a Mauricio Pellegrino, al que apuntan como el principal responsable de la crisis del Bulla.

“A pesar de los resultados, que no fueron positivos, tuvo momentos en los que jugó bien, generó situaciones. Tiene jugadores individualmente buenos, tiene un buen entrenador que ha sabido llevarlos a los primeros puestos”, señaló el DT del Cacique.

Tras ello, Gustavo Quinteros recalcó que Mauricio Pellegrino no es el principal problema de la crisis en la U. “A veces los bajones futbolísticos se deben a distintas situaciones. No tengo su día a día, pero sabemos que será un partido duro”.

En esa misma línea, dijo que el Superclásico con la U no será fácil. “Enfrentamos a buenos jugadores, un rival herido y que será duro. Hablamos toda la semana de esto y dijimos que si no jugamos al 100 por ciento no tendremos posibilidades de ganar. La única manera es jugar al máximo todo el partido, concentrados y sabiendo que enfrentamos a un rival que viene necesitado de puntos”.

“Si bien todos los partidos valen tres puntos, para nosotros todos son iguales, pero el clásico por todo lo que significa, tiene un condimento extra que influye en el pensamiento o motivación de los jugadores, tanto rivales como nosotros”, sentenció.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre la U y Colo Colo por el Campeonato Nacional 2023?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se llevará a cabo el próximo sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

¿Cómo va el historial de Superclásicos entre Colo Colo y Universidad de Chile?

En 193 partidos disputados, Colo Colo lleva 89 triunfos, la U 46 victorias y se han registrado 56 empates en total. Los números dejan en evidencia la gran diferencia entre uno y otro, con un total de 41 alegrías de ventaja.