Guarello insiste que el Monumental no es el estadio de Pinochet: "Eso es mala leche"

Juan Cristóbal Guarello emitió un nuevo programa de La Hora de King Kong, que sale a través de su canal de YouTube. Mientras reaccionaba a la tanda de penales que eliminó a Ñublense de la Copa Sudamericana, el comunicador salió al paso de una información todavía latente: esa que relaciona al Monumental como “el estadio de Pinochet”.

Guarello volvió a insistir que eso es simplemente un mito, aunque no aclaró con tantos detalles la situación. “El estadio Monumental se hizo de manera privada. Voy a contar bien esa historia porque el tema del estadio de Pinochet ha sido bien manipulado y usado con mucha maleleche”, apuntó el comentarista de radio Agricultura.

“La verdad que se distorsionaron muchos hechos. Yo les mostré cómo hubo una franja entera que se le expropió a Colo Colo para construir casas. Sabat. Y eso nunca es recordado”, repasó Guarello, quien también es rostro de Canal 13. Lanzó una promesa para capítulos venideros de su tan popular show.

Guarello y la construcción del Monumental: “Vamos a hacer un especial del estadio de Pinochet”

Juan Cristóbal Guarello dejó invitados a sus espectadores para más adelante. Aunque no precisó plazos. “Un día vamos a hacer un especial del estadio de Pinochet, voy a contar paso a paso cómo fue esta historia. Hay gente joven que no sabe y no conoce”, expresó el experimentado comunicador.

“Les voy a mostrar la primera maqueta del estadio de Colo Colo, que no estaba ahí en Pedrero en la esquina de Departamental con Vicuña Mackenna. Estaba donde hoy está el Parque de los Reyes. Es una maqueta preciosa, se las voy a mostrar un día”, sentenció Guarello, quien hace harto tiempo sostiene esa versión.

¿Cuál es el siguiente partido que se jugará en el Monumental?

El siguiente partido que se disputará en el estadio Monumental será el 20 de agosto, la revancha de la final de la Zona Centro Norte en la Copa Chile. Colo Colo recibirá a la Universidad Católica en el reducto enclavado en la comuna de Macul.

¿Cuándo se fundó el estadio Monumental?

El estadio Monumental comenzó su construcción en 1957. Fue terminado en 1974 y se abrió el 20 de abril de 1975, la primera inauguración. Pero también hubo una reinauguración varios años más tarde: el 30 de septiembre de 1989 en un triunfo por 2-1 de Colo Colo ante Peñarol de Uruguay en un amistoso.